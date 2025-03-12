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На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы

На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы
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С 15 марта в Москве вступают в силу новые правила, касающиеся посещения театров и концертных площадок, которые находятся под контролем столичного Департамента культуры.

Эти изменения направлены на повышение уровня безопасности зрителей и борьбу с недобросовестными практиками в сфере продажи билетов. Вопросы и ответы по данной теме уже обсуждаются на портале mos.ru.

Зачем вводятся новые правила продажи билетов?

Основной целью введения новых правил является обеспечение безопасности зрителей на массовых мероприятиях. Учитывая, что такие события могут привлекать большое количество людей, необходим усиленный контроль за процессом продажи билетов. Важным аспектом нововведений является борьба с мошенниками и перекупщиками, которые часто нарушают права потребителей. В рамках пилотного проекта билеты будут привязываться к личным документам, что позволит исключить возможность их передачи третьим лицам без специальной процедуры переоформления.

На какие учреждения культуры распространяются новые правила?

Новые правила касаются культурно-зрелищных мероприятий, таких как спектакли и концерты, проводимые в театрах и на концертных площадках, подведомственных Департаменту культуры Москвы. Полный список учреждений, участвующих в пилотном проекте, доступен на портале mos.ru, где пользователи могут ознакомиться с актуальной информацией о предстоящих мероприятиях.

Каковы требования к документам при покупке билетов?

При приобретении билетов зрители могут использовать различные виды документов для идентификации. Это может быть паспорт гражданина Российской Федерации или заграничный, студенческий билет, пенсионное удостоверение, водительские права, военный билет или карта москвича. Полный перечень допустимых документов утвержден приказом Департамента культуры и также доступен на mos.ru.

Фото: О. Сосницкий / mos.ru

Будут ли указаны данные документа на самом билете?

На билетах не будут указаны данные документа, использованного при покупке. Вместо этого на них будет указано только имя, фамилия и отчество (если имеется) посетителя. Это решение принято для защиты личных данных зрителей.

Как приобрести билеты для детей?

Для покупки билетов на мероприятия для детей до 14 лет необходимо указать данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта ребенка. Если информация о ребенке уже добавлена в личный кабинет на mos.ru, то при авторизации через Mos ID данные автоматически подтянутся в форму покупки.

Нужно ли указывать данные всех посетителей при покупке нескольких билетов?

Да, если вы планируете приобрести несколько билетов, необходимо указать фамилию, имя и отчество каждого из посетителей, а также данные их документов. Это требование направлено на улучшение контроля за входом на мероприятия.

Фото: О. Сосницкий / mos.ru

Требуется ли указывать контактные данные каждого посетителя?

В рамках нового проекта обязательно указание фамилии, имени и отчества каждого посетителя, а также данных их документов. Однако номер телефона и адрес электронной почты требуется указать только одного человека, что упрощает процесс. Эти контактные данные необходимы для получения электронного билета и уведомлений от организаторов о предстоящем событии.

Нужно ли предъявлять документ для входа на мероприятие?

Для входа на мероприятие необходимо показать контролеру билет и оригинал любого из документов из утвержденного списка. Важно, чтобы оба документа подтверждали личность одного и того же человека. Если билет был приобретен через сервис "Мосбилет" с использованием Mos ID, то можно предъявить куар-код цифрового билета через одно из городских мобильных приложений, таких как "Моя Москва" или "Госуслуги Москвы", без необходимости показывать документ.

Фото: О. Сосницкий / mos.ru

Новые правила призваны сделать посещение культурных мероприятий более безопасным и защищенным от мошенничества. Они обеспечивают удобство для зрителей и способствуют улучшению контроля за продажей билетов. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном портале mos.ru.

Шоу-бизнес в Telegram

12 марта 2025, 13:25
Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

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