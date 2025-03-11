Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средства противовоздушной обороны успешно сбили 73 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы.

Информация стала известна после массированной атаки дронов, которая началась около 4:30 утра. По словам Собянина, экстренные службы активно работают на местах происшествий, чтобы минимизировать последствия случившегося.

Атака беспилотников привела к повреждениям жилых домов и автомобилей в различных районах Москвы и Подмосковья. В частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о поступлении вызовов о беспилотниках из Коломны, Зарайска и Серебряных прудов.

Наиболее серьезные инциденты произошли в Раменском городском округе, где обломки дронов упали на многоквартирный дом, повредив квартиры с 19-го по 22-й этаж. В результате этого инцидента 12 человек, включая троих детей, были эвакуированы.

Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили свою работу в связи с угрозой от беспилотников. Это решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, так как на местах падения обломков работают экстренные службы. В Капотне также были обнаружены обломки беспилотника.



