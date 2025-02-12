В "Активном гражданине" проходит голосование о будущем цирка на Вернадского

Как прошло прощание со Стриженовым Тесты Алсу спуталась со скандальным певцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я фактически стал бомжом": актер Александр Мохов в 50 лет остался без всего "Я фактически стал бомжом": актер Александр Мохов в 50 лет остался без всего Кудрявцева публично проболталась о секрете Милявской после ее громкого уходаКудрявцева публично проболталась о секрете Милявской после ее громкого ухода Остался всего год: резко похудевшая на 59 килограммов Цой сделала заявлениеОстался всего год: резко похудевшая на 59 килограммов Цой сделала заявление Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой детиМаксим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети

Лента новостей

Среда 12 февраля

19:21Угон и ограбление: Апина откровенно рассказала об опыте обращений в полицию 18:24В "Активном гражданине" проходит голосование о будущем цирка на Вернадского 18:15Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки 17:39Соколовский бурно отреагировал на вид преобразившейся жены после пластической операции 15:31Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры 15:18Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова 14:50"Полтора месяца показывали все его грехи": разрыдавшийся сын рассказал у гроба о тяжелом уходе Стриженова 14:34Гузеева, Якубович, Малышева: звезды рыдают у гроба Стриженова 14:14Уваров рассказал, как проект "Зал “Зарядье” – детям" прививает любовь к музыке 13:39Тест: какими блюдами кормили друг друга герои советских фильмов? 12:43Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной по художественной гимнастике 12:18Виторган вызвал ажиотаж кадрами с молодой избранницей в романтическом путешествии 11:53Лолита в Красноярске: концерт, который никто не смог отменить 11:02Для прогулок и семейного отдыха: чем порадуют площадки проекта "Зима в Москве" 10:49Волочкова готова потратить на свадьбу дочери сопоставимую с ценой квартиры сумму 10:41Твист, голубая "Волга" и танцы: как прошла дискотека в рамках программы "Зима в Москве" 09:47Известный шоумен решил сделать из роскошного замка Пугачевой общественную баню 08:5812 февраля горожанам пообещали теплую и сухую погоду в Москве 08:37Нанявшая команду адвокатов Седокова хочет забыть о трагедии Тиммы и заняться карьерой 06:44Сын Меган Маркл и принца Гарри стал задавать взрослые вопросы о судьбе принцессы Дианы 00:13Построившая планы на счастливую жизнь Бородина страдает из-за недуга: Всю ночь умирала 23:13Иван Янковский раскрыл главный секрет претендующего на "Оскар" Юры Борисова 21:52Сын Газманова спас беззащитную женщину от злодеяний обнаглевших мошенников 19:36Стало известно о связи Алсу со скандально известным певцом после развода с мужем 17:14Шаляпин указал на истинных виновников скандальной "голой" вечеринки: За что прощать? 14:28Родные объявили точное время и место прощания с Олегом Стриженовым 13:46Похоронили и забыли: Петросян плюнул на могилу тестя 12:33Тест: угадайте шедевры советского кино о спорте по одному кадру 11:56"А давайте позовем Наз!": на телеэкранах стартует горячая турецкая драма 11:49Облупившийся почерневший крест: на могиле Чуриковой третий год не могут поставить памятник 11:37Ковальчук получает поздравления с беременностью после свадьбы с Харламовым 10:27Водонаева прилюдно бросила камень в огород Бони из-за мужчины 09:54Пострадавшая от рук домашнего тирана Чехова осталась без защиты: Указали на мой выбор 08:5411 февраля жителей Москвы ожидает пасмурная погода с небольшими осадками 08:37Планировавшая вернуться на сцену Милявская с треском провалилась: Не хочет меня видеть 06:2447-летняя Орлова сообщила о решении бороться с лишним весом после родов 03:42Анджелина Джоли готовится нанести болезненный удар по карьере Брэда Питта 00:16Кейт Миддлтон повторила канонический образ принцессы Дианы и произвела фурор 21:29Громкий развод с Абрамовым повлиял на гонорары певицы Алсу: Спрос возрос 19:38Скрывавшая отношения Плаксина сообщила о появлении мужчины в ее жизни 17:27От великого распутника до святого: рассказанная SHAMAN история потрясла Кремль 17:24Новикова из группы "Блестящие" объяснила свое нежелание выходить замуж 17:03Андрей Воробьев посетил новое здание Физмат-лицея в Сергиевом Посаде 14:26Тест: насколько хорошо вы знаете любимые советские мелодрамы? 13:0657-летний Киркоров сделал важное заявление о дальнейшей карьере на сцене 12:05Королева тратит внушительные суммы на операции невестки-стриптизерши: Это всегда дорого 11:42На похоронах Евгения Петросяна на Новодевичьем кладбище поставлен большой крест 10:55Отец Тиммы рассказал о влиянии Седоковой на спортсмена: Она его буквально высосала 10:45"С дочерью не общаюсь": как живет сиявшая в "нулевых" Анастасия Калманович 09:48Анисина откровенно рассказала о заключенном с Джигурдой брачном контракте
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В "Активном гражданине" проходит голосование о будущем цирка на Вернадского

В "Активном гражданине" проходит голосование о будущем цирка на Вернадского
126

Решать судьбу цирка на проспекте Вернадского будут решать "активные граждане".

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте. По его словам, сейчас граждане активно обсуждают судьбу Большого московского цирка.

Он отметил, что старое здание, которому больше 50 лет, исчерпало свой ресурс и не может обеспечивать комфорт зрителей и качество представлений. В жаркие дни вентиляция не справляется, поэтому в помещении душно, а в дождливые протекает крыша. Цирковые животные ютятся в дискомфортных условиях.

Для того чтобы Большой московский цирк оставался любимым местом москвичей и гостей города, нужно не только устранить текущие проблемы, но и обеспечить его перспективное развитие. Цель — создать современное цирковое пространство, где дети смогут наслаждаться шоу.

Современные технологии открывают новые возможности для представлений. Например, можно использовать лазерную проекцию на искусственном водопаде, который внезапно появится из-под купола цирка. Также артисты смогут выполнять акробатические трюки с большой высоты, приземляясь в специальный бассейн. Модульная сцена позволит разнообразить программу, добавив ледовые, конные, водные и эстрадные номера.

Мэр Москвы подчеркнул, что детям нужен новый цирк, который будет привлекать их снова и снова. Это должно быть современное пространство с возможностями для создания ярких и захватывающих спектаклей.

Классический цирковой манеж должен быстро трансформироваться в бассейн для водных представлений или в каток для танцев на льду. Реализовать это в старом здании невозможно. Альтернативное решение — строительство нового, которое откроет новые горизонты для развития Большого московского цирка.

Шоу-бизнес в Telegram

12 февраля 2025, 18:24
Фото: М. Денисова / Mos.ru
Личный блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

Уваров рассказал, как проект "Зал “Зарядье” – детям" прививает любовь к музыке

Уваров рассказал, как проект "Зал “Зарядье” – детям" прививает любовь к музыке
Привитие любви к классической музыке детям с раннего возраста – это важная задача, которая требует внимания и заботы со стороны родителей. Художественный руководитель арт-проекта "Новая сказка" Константин Уваров подчеркнул, что для того, чтобы передать эту любовь, взрослым самим необходимо быть увлеченными классической музыкой.

Для прогулок и семейного отдыха: чем порадуют площадки проекта "Зима в Москве"

Для прогулок и семейного отдыха: чем порадуют площадки проекта "Зима в Москве"
Магия зимы оживает в рамках проекта "Зима в Москве", превращая городские улицы в сказочные уголки. Особое очарование создают инсталляции, яркие огни и дизайнерские фотозоны. На Кузнецком Мосту гостей встречает рождественский вокзал с горячими напитками и праздничными сувенирами.

Твист, голубая "Волга" и танцы: как прошла дискотека в рамках программы "Зима в Москве"

Твист, голубая "Волга" и танцы: как прошла дискотека в рамках программы "Зима в Москве"
8 и 9 февраля москвичи согревались под буги-вуги в рамках проекта "Зима в Москве". Проект "Зима в Москве" продолжится до 28 февраля.

Андрей Воробьев посетил новое здание Физмат-лицея в Сергиевом Посаде

Андрей Воробьев посетил новое здание Физмат-лицея в Сергиевом Посаде
Губернатор Московской области Андрей Воробьев нанес визит в физико-математический лицей в Сергиевом Посаде, где открылся новый учебный корпус на 525 мест. Это учебное заведение входит в топ-200 по всей России. Воробьев пообщался с учениками, учителями и родителями, а также побывал на уроках физики, математики и астрономии, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

Известные актеры рассказали о спектакле "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"

Известные актеры рассказали о спектакле "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"
Звезды театра и кино рассказали, почему стоит посетить спектакль "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" В кинопарке "Москино" до 23 февраля состоится серия показов необычного мультимедийного спектакля "Соборная площадь", рассказывающего о событиях Смутного времени.

Выбор читателей

11/02ВтрСтало известно о связи Алсу со скандально известным певцом после развода с мужем 12/02СрдСтала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова 12/02СрдКак выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры 11/02ВтрПланировавшая вернуться на сцену Милявская с треском провалилась: Не хочет меня видеть 12/02Срд"Полтора месяца показывали все его грехи": разрыдавшийся сын рассказал у гроба о тяжелом уходе Стриженова 11/02ВтрКейт Миддлтон повторила канонический образ принцессы Дианы и произвела фурор