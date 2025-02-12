В "Активном гражданине" проходит голосование о будущем цирка на Вернадского

Решать судьбу цирка на проспекте Вернадского будут решать "активные граждане".

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте. По его словам, сейчас граждане активно обсуждают судьбу Большого московского цирка.

Он отметил, что старое здание, которому больше 50 лет, исчерпало свой ресурс и не может обеспечивать комфорт зрителей и качество представлений. В жаркие дни вентиляция не справляется, поэтому в помещении душно, а в дождливые протекает крыша. Цирковые животные ютятся в дискомфортных условиях.

Для того чтобы Большой московский цирк оставался любимым местом москвичей и гостей города, нужно не только устранить текущие проблемы, но и обеспечить его перспективное развитие. Цель — создать современное цирковое пространство, где дети смогут наслаждаться шоу.

Современные технологии открывают новые возможности для представлений. Например, можно использовать лазерную проекцию на искусственном водопаде, который внезапно появится из-под купола цирка. Также артисты смогут выполнять акробатические трюки с большой высоты, приземляясь в специальный бассейн. Модульная сцена позволит разнообразить программу, добавив ледовые, конные, водные и эстрадные номера.

Мэр Москвы подчеркнул, что детям нужен новый цирк, который будет привлекать их снова и снова. Это должно быть современное пространство с возможностями для создания ярких и захватывающих спектаклей.

Классический цирковой манеж должен быстро трансформироваться в бассейн для водных представлений или в каток для танцев на льду. Реализовать это в старом здании невозможно. Альтернативное решение — строительство нового, которое откроет новые горизонты для развития Большого московского цирка.