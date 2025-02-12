Твист, голубая "Волга" и танцы: как прошла дискотека в рамках программы "Зима в Москве"

8 и 9 февраля москвичи согревались под буги-вуги в рамках проекта "Зима в Москве".

Проект "Зима в Москве" продолжится до 28 февраля. В течение этого времени в парках, музеях и культурных центрах столицы пройдет множество мероприятий: от кинопоказов и творческих мастер-классов до открытых фестивалей и интерактивных программ. Мероприятия рассчитаны на самую разную аудиторию — каждый найдет здесь что-то по душе. Особенно интересна программа для семей с детьми.

Так, например, 8 и 9 февраля парк "Ходынское поле" превратился в ретро-танцплощадку 1950-х годов. Здесь звучали хиты группы "Браво" — песни "Вася", "Это ты, мой город Москва", "Любите, девушки". Хотя сами эти композиции появились позже, они создавали нужное настроение, передавая дух эпохи стиляг, которые танцевали буги-вуги и рок-н-ролл.

На площадке проводились мастер-классы по твисту и буги-вуги. Кроме того, гостей ждала выставка ретро-автомобилей, преимущественно моделей "Волга" разных цветов, включая экземпляр с надписью "Heavy Metal" и наклейкой группы AC/DC. Напротив располагалась фотозона в виде уголка типичной советской квартиры с торшером, малиновым ковром, телевизором и грампластинками. Рядом были представлены манекены в одежде стиляг: женские образы с пышными юбками-миди, беретами и рубашками с короткими рукавами, мужские — в ярких панталонах и необычных галстуках.

Основная часть парка была занята стилизованными зонами: можно было сделать прическу и макияж, получить книгу в подарок, поиграть в советские видеоигры или заказать шарж. Все развлечения были бесплатными, но очередь требовалось занимать заранее, так как число желающих постоянно увеличивалось.

После объявления начала танцевальной программы на сцене состоялись показы коллекций молодых российских дизайнеров, музыкальный квиз, кино-викторина и концерт кавер-группы.

Мероприятия фестиваля "Зима в Москве" продлятся до конца февраля. Полная информация доступна на официальном сайте проекта.