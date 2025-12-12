Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Системы противовоздушной обороны России в очередной раз доказали свою высочайшую эффективность, надежно прикрывая небо над столицей.



Столичное небо снова оказалось под прицелом. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с экстренным сообщением об инциденте в воздушном пространстве, который потребовал вмешательства военных.

Как сообщил градоначальник в своем канале в мессенджере Max, системам противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны пришлось отражать атаку. На этот раз были выявлены сразу два беспилотных летательных аппарата. Благодаря слаженной работе военных, угроза была нейтрализована.

Инцидент повлек за собой последствия на земле. По словам мэра, на месте падения обломков сбитых аппаратов уже находятся специалисты экстренных служб. В данный момент они проводят необходимые работы для оценки обстановки и обеспечения безопасности.

Информация о пострадавших или разрушениях в сообщении мэра не уточняется. Ситуация находится под контролем профильных ведомств.