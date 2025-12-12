В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин

Москве появилось новое место силы для всех любителей зимы – пространство, которое днем поражает масштабом, а вечером превращается в сказочный мир.



Еще недавно на этом месте была, по словам самого мэра, "большая бетонная площадь, серая такая и неуютная". Теперь же ее не узнать. Это первый шаг в большом преображении "Лужников", цель которого — превратить олимпийский комплекс в огромный парк для всех, а не только для профессиональных спортсменов.

"Мы хотим сделать здесь не только первоклассное спортивное сооружение, но и большой спортивный парк... Я думаю, что это будет одно из самых любимых мест москвичей для зимнего отдыха, ну и летом также здесь будет немало народу", — отметил Сергей Собянин.

Чем же этот каток так уникален?

Прежде всего, своей атмосферой. Как написал Сергей Собянин в своем канале в мессенждере Max, его украшают оригинальные иммерсивные инсталляции с загадочными названиями: "Куб энергии", "Таинственный лес", "Кристаллическая опушка" и "Вихрь".

В центре композиции — 16-метровая новогодняя медиаелка, а по вечерам на фасаде Большой спортивной арены будут показывать целые мультимедийные шоу. Представьте: вы катитесь по льду, а вокруг вас разворачивается настоящее световое и звуковое представление.

Один из самых больших в Москве

Каток действительно впечатляет своими размерами. Его площадь — 16,5 тысяч квадратных метров, что делает его одним из самых больших в городе. На этом огромном ледовом пространстве смогут одновременно кататься до трех тысяч человек — места хватит всем!

Все для удобства: где переодеться и взять коньки?

Конечно, подумали и о комфорте. Вокруг катка расположились уютные кафе и рестораны, где можно согреться и перекусить. Рядом работают пункты проката, теплые раздевалки и даже детские площадки.

После зимы, когда лед растает, каток превратится в грандиозный фонтанный комплекс, где будут проходить водные шоу. Так что это место обещает быть точкой притяжения круглый год.