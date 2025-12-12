Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Пятница 12 декабря

В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин

В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин
136

Москве появилось новое место силы для всех любителей зимы – пространство, которое днем поражает масштабом, а вечером превращается в сказочный мир.

Еще недавно на этом месте была, по словам самого мэра, "большая бетонная площадь, серая такая и неуютная". Теперь же ее не узнать. Это первый шаг в большом преображении "Лужников", цель которого — превратить олимпийский комплекс в огромный парк для всех, а не только для профессиональных спортсменов.

"Мы хотим сделать здесь не только первоклассное спортивное сооружение, но и большой спортивный парк... Я думаю, что это будет одно из самых любимых мест москвичей для зимнего отдыха, ну и летом также здесь будет немало народу", — отметил Сергей Собянин.

Чем же этот каток так уникален?

Прежде всего, своей атмосферой. Как написал Сергей Собянин в своем канале в мессенждере Max, его украшают оригинальные иммерсивные инсталляции с загадочными названиями: "Куб энергии", "Таинственный лес", "Кристаллическая опушка" и "Вихрь".

В центре композиции — 16-метровая новогодняя медиаелка, а по вечерам на фасаде Большой спортивной арены будут показывать целые мультимедийные шоу. Представьте: вы катитесь по льду, а вокруг вас разворачивается настоящее световое и звуковое представление.

Один из самых больших в Москве

Каток действительно впечатляет своими размерами. Его площадь — 16,5 тысяч квадратных метров, что делает его одним из самых больших в городе. На этом огромном ледовом пространстве смогут одновременно кататься до трех тысяч человек — места хватит всем!

Все для удобства: где переодеться и взять коньки?

Конечно, подумали и о комфорте. Вокруг катка расположились уютные кафе и рестораны, где можно согреться и перекусить. Рядом работают пункты проката, теплые раздевалки и даже детские площадки.

После зимы, когда лед растает, каток превратится в грандиозный фонтанный комплекс, где будут проходить водные шоу. Так что это место обещает быть точкой притяжения круглый год.

12 декабря 2025, 10:49
Фото: агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице
Ночь в столичном регионе снова выдалась неспокойной. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max, сообщил об отражении атаки сразу двух беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону города.

Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин

Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают демонстрировать высокую эффективность, надежно защищая воздушное пространство Москвы от террористических атак киевского режима. Согласно оперативным данным, сегодня был успешно уничтожен ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону столицы.

Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве
Силы ПВО оперативно реагируют на любые угрозы безопасности. В своем канале в мессенджере MAX мэр столицы сообщил, что силами противовоздушной обороны Министерства обороны был сбит беспилотник, который направлялся в сторону Москвы.

Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде

Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
5 декабря на полигоне промышленных отходов "Красный Бор" в Ленинградской области прошло выездное заседание рабочей группы Совета Федерации. Это мероприятие было организовано для мониторинга создания инфраструктуры по обращению с отходами и ликвидации наиболее значимых объектов накопленного экологического вреда.

Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть

Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть
Когда город укутывается в снег, ВДНХ не засыпает, а наоборот – превращается в гигантское пространство тепла и развлечений. С 28 ноября на ВДНХ стартует сезон под девизом "Вместе теплее!", который обещает согреть даже в самые трескучие морозы.

