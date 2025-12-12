Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Ночь в столичном регионе снова выдалась неспокойной.



Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max, сообщил об отражении атаки сразу двух беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону города.

По словам мэра, система противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны сработала штатно. Оба беспилотника были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к столице, не достигнув своих целей.

Сергей Собянин также подтвердил, что на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Их задача — оценить обстановку и обеспечить безопасность территории.

На данный момент информация о возможных пострадавших или серьезных разрушениях не поступала. Ситуация находится под контролем оперативных служб.