В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная"

Пилотный этап федерального проекта "Цифровая котельная" успешно завершен в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных".

По данным ведомства, эксперимент охватил пять городских округов — Балашиху, Подольск, Мытищи, Одинцово и Можайский округ. Основная задача этапа заключалась в переводе документации в сфере теплоснабжения в электронный формат. Впервые полностью оцифрован процесс подготовки к отопительному сезону, включая проверку и согласование документов о готовности объектов инфраструктуры.

В ходе пилота была протестирована единая цифровая платформа. В электронном виде оформлены акты и паспорта готовности для 7 552 многоквартирных домов и 982 социальных объектов. Также проведена цифровая проверка 464 котельных и 378 тепловых сетей.

Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов отметил, что проект значительно повысил эффективность подготовки к осенне-зимнему периоду. «Все документы создаются, проверяются и согласовываются в едином информационном пространстве, что минимизирует бюрократические барьеры и исключает формальные ошибки», — сказал он.

Согласно планам, к 2026 году все муниципалитеты Подмосковья будут оформлять документы о готовности к отопительному сезону исключительно в цифровом формате.