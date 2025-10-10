Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве

В Москве продолжается третий сезон уникального проекта "Урок со звездой", который предоставляет студентам театральных колледжей возможность встретиться с выдающимися деятелями искусства.

В Москве продолжается третий сезон уникального проекта "Урок со звездой", который предоставляет студентам театральных колледжей возможность встретиться с выдающимися деятелями искусства. Одним из ярких участников стал художественный руководитель Московского театра "Эрмитаж" Михаил Левитин. Его встреча со студентами Московского театрального колледжа имени Л.А. Филатова стала настоящим событием, наполненным искренностью и творческим обменом.

Михаил Левитин поделился своими воспоминаниями о работе в знаменитом Театре на Таганке, который стал для него не просто сценой, а настоящей школой жизни и искусства. Он рассказал о том, как это место стало символом смелых экспериментов и уникального подхода к театральному искусству. "Таганка" научила его ценить каждое мгновение на сцене и глубже понимать человеческие эмоции.

Особое внимание Левитин уделил своему многолетнему знакомству с народным артистом России Леонидом Филатовым, в честь которого назван колледж. "Я был очень хорошо знаком с Леней Филатовым. Мы вместе работали в Театре на Таганке", — отметил он. Левитин подчеркнул, что Филатов был не только выдающимся артистом, но и человеком с глубоким внутренним миром и необычайным чувством юмора. Это знакомство оставило неизгладимый след в его жизни и карьере.

Во время встречи Михаил Левитин акцентировал внимание на важности общения студентов с профессионалами своего дела. Он отметил, что такие мероприятия позволяют молодым артистам не только получать ценные советы, но и вдохновляться примерами успешных карьер. "Когда видишь новых людей, тем более студентов, ты и сам меняешься к лучшему", — добавил он. Искренность диалога и импровизация стали основными темами этой встречи.

Педагоги и студенты колледжа активно делились своими впечатлениями от общения с Михаилом Левитиным. Многие отметили, что встреча помогла им открыть новые грани театрального искусства и переосмыслить свои профессиональные цели. Студенты почувствовали себя ближе к живому искусству и поняли, как важно быть открытыми к новым идеям и экспериментам.

Инициатива "Урок со звездой" создает уникальную платформу для творческого диалога между представителями культуры и молодежью. В рамках проекта уже состоялось 45 встреч с различными спикерами, среди которых такие знаменитости, как Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Игорь Бутман и многие другие. Каждый из них приносит свою уникальную историю и опыт, вдохновляя студентов на новые свершения.

Проект "Урок со звездой" продолжает развиваться, предоставляя молодым артистам возможность учиться у лучших мастеров своего дела. Встреча с Михаилом Левитиным стала ярким примером того, как искусство может объединять поколения и вдохновлять на творчество. Такие инициативы важны для развития культурного пространства страны и формирования нового поколения талантливых артистов.