Лента новостей

Пятница 10 октября

Пятница 10 октября

12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве
21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень"
12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь
12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве
17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе
Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве

Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве
50

В Москве продолжается третий сезон уникального проекта "Урок со звездой", который предоставляет студентам театральных колледжей возможность встретиться с выдающимися деятелями искусства.

В Москве продолжается третий сезон уникального проекта "Урок со звездой", который предоставляет студентам театральных колледжей возможность встретиться с выдающимися деятелями искусства. Одним из ярких участников стал художественный руководитель Московского театра "Эрмитаж" Михаил Левитин. Его встреча со студентами Московского театрального колледжа имени Л.А. Филатова стала настоящим событием, наполненным искренностью и творческим обменом.

Михаил Левитин поделился своими воспоминаниями о работе в знаменитом Театре на Таганке, который стал для него не просто сценой, а настоящей школой жизни и искусства. Он рассказал о том, как это место стало символом смелых экспериментов и уникального подхода к театральному искусству. "Таганка" научила его ценить каждое мгновение на сцене и глубже понимать человеческие эмоции.

Особое внимание Левитин уделил своему многолетнему знакомству с народным артистом России Леонидом Филатовым, в честь которого назван колледж. "Я был очень хорошо знаком с Леней Филатовым. Мы вместе работали в Театре на Таганке", — отметил он. Левитин подчеркнул, что Филатов был не только выдающимся артистом, но и человеком с глубоким внутренним миром и необычайным чувством юмора. Это знакомство оставило неизгладимый след в его жизни и карьере.

Во время встречи Михаил Левитин акцентировал внимание на важности общения студентов с профессионалами своего дела. Он отметил, что такие мероприятия позволяют молодым артистам не только получать ценные советы, но и вдохновляться примерами успешных карьер. "Когда видишь новых людей, тем более студентов, ты и сам меняешься к лучшему", — добавил он. Искренность диалога и импровизация стали основными темами этой встречи.

Педагоги и студенты колледжа активно делились своими впечатлениями от общения с Михаилом Левитиным. Многие отметили, что встреча помогла им открыть новые грани театрального искусства и переосмыслить свои профессиональные цели. Студенты почувствовали себя ближе к живому искусству и поняли, как важно быть открытыми к новым идеям и экспериментам.

Инициатива "Урок со звездой" создает уникальную платформу для творческого диалога между представителями культуры и молодежью. В рамках проекта уже состоялось 45 встреч с различными спикерами, среди которых такие знаменитости, как Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Игорь Бутман и многие другие. Каждый из них приносит свою уникальную историю и опыт, вдохновляя студентов на новые свершения.

Проект "Урок со звездой" продолжает развиваться, предоставляя молодым артистам возможность учиться у лучших мастеров своего дела. Встреча с Михаилом Левитиным стала ярким примером того, как искусство может объединять поколения и вдохновлять на творчество. Такие инициативы важны для развития культурного пространства страны и формирования нового поколения талантливых артистов.

10 октября 2025, 12:02
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень"

Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень"
Девять соглашений на общую сумму 6 млрд рублей заключили власти Московской области с инвесторами в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень-2025". Об этом сообщил заместитель председателя правительстварегиона Вячеслав Духин. «Подмосковье часто не воспринимают как сельскохозяйственный регион, между тем это не так.

Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь

Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь
В 2026 году москвичи и туристы смогут вновь насладиться атмосферой ресторана "Золотой колос" на ВДНХ, который вернется к своему историческому облику, созданному в 1954 году. Этот знаковый объект, являющийся неотъемлемой частью выставки, сейчас проходит масштабную реставрацию, целью которой является восстановление его первоначального великолепия.

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве
Станкостроение является одной из основополагающих отраслей машиностроения, играющей ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета России. Мэр Москвы Сергей Собянин акцентировал внимание на важности этой сферы для укрепления экономики страны и повышения ее конкурентоспособности на международной арене. В столице функционирует более 70 предприятий, занимающихся производством станков, инструментов и высокотехнологичных роботизированных систем.

В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе

В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе
Новый путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца (А-107) откроется в Пушкинском городском округе в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Объект строится в рамках реконструкции федеральной трассы М-8 «Холмогоры» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit

"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit
Орнамент может быть декором, а может – языком, на котором говорит целый народ. BRICS+ Fashion Summit показывает, как культурный код становится основой для коммерческой модели. Саммит создал среду, в которой локальные бренды получают доступ к международной экспертизе и контактам, необходимым для масштабирования.

