Владимир Путин поручил установить сроки исковой давности для случаев деприватизации

Президент РФ разграничил процесс деприватизации.

По итогам встречи с бизнес-сообществом, которая состоялась 16 декабря 2024 года, Владимир Путин дал задание правительству вместе с РСПП проанализировать возможность пересмотра порядка исчисления сроков исковой давности при оспаривании приватизационных сделок. Срок выполнения данного задания установлен до 1 апреля 2025 года.

Президент РСПП Александр Шохин уточнил, что необходимо внести корректировки технического характера в законодательство о приватизации. В частности, он акцентировал внимание на том, что положение Гражданского кодекса об установлении десятилетнего срока давности для таких сделок должно действовать с момента передачи права собственности. Однако, по мнению юристов, нет необходимости делать ссылку на Гражданский кодекс в соответствующем законе. Вместо этого предлагается установить начало отсчета срока либо с даты регистрации нового титула собственности, либо с момента заключения договора о переходе прав к новому владельцу.

Источники сообщили, что работа над этим вопросом продиктована необходимостью защиты интересов добросовестных покупателей недвижимости. Это поручение также учитывает решение Конституционного суда от 31 октября 2024 года, согласно которому исковая давность не применяется к случаям приобретения собственности с нарушением закона, за исключением случаев, касающихся нарушений в процессе приватизации.

В своем выступлении на пленарном заседании ПМЭФ в июне 2024 года президент заявил, что процесс деприватизации возможен исключительно в случаях, когда речь идет о нарушениях при передаче государственной собственности частным лицам. Он подчеркнул важность введения разумных ограничений, которые должны быть закреплены законодательно, а не через указы президента или постановления правительства. Вопрос обсуждается с участием представителей бизнеса, сообщил Путин.

