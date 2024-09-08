Последний розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября

Программа "Миллион призов" предлагает участникам электронного голосования шанс выиграть баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах, кафе, театрах и музеях.



Финальный этап акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" состоится 9 сентября, когда будет проведен третий и последний розыгрыш. Принять в нем участие смогут все избиратели, отдавшие свой голос в период с 20:01 7 сентября до окончания выборов 8 сентября. Победители получат СМС-уведомление с информацией о выигрыше, а также инструкцию по активации призовых баллов на специальном сайте.

Уже состоялось два розыгрыша, участниками которых стали более 1,5 миллиона человек. Победители получили от одной до пяти тысяч призовых баллов, которые они могут использовать по своему усмотрению. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные гарантированные призы для пожилых избирателей старше 60 лет, а также для тех, кто впервые проголосует на портале mos.ru.

Помимо основного розыгрыша, в рамках акции будет проведен дополнительный конкурс. Его участники смогут получить скидку в размере 15 тысяч баллов на приобретение промокода любого из партнеров программы в категориях "Путешествия и культура", "Техника для дома" или "Спорт". Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции и выбрать одну из предложенных категорий до 19:59 8 сентября.

Все выигрышные уведомления будут отправлены с официального номера DIT_MOS, а активация призовых баллов возможна только после авторизации на сайте "Миллион призов".