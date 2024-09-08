Победители "Миллиона призов" пожертвовали 32 миллиона рублей на благотворительность

Москвичи проявляют социальную ответственность и активно участвуют в благотворительных инициативах.

Участники электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу и муниципальные органы власти направили на благотворительность 32 миллиона рублей. Эти средства были собраны в рамках программы "Миллион призов", которая предоставляет возможность победителям розыгрышей обменять призовые баллы в том числе на благотворительные пожертвования.

Жители столицы проявили свою гражданскую позицию и неравнодушие, перечислив значительные средства на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области. Более 18 миллионов рублей было направлено на эти цели, что свидетельствует о высокой степени солидарности москвичей с теми, кто находится в непростых жизненных обстоятельствах. Кроме того, более 13 миллионов рублей было пожертвовано в адрес благотворительных фондов, помогающих тяжелобольным людям, оказавшимся в трудной ситуации, а также бездомным животным.

Стоит отметить, что возможность направить призовые баллы на благотворительность была предоставлена участникам акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва", которая проводилась в рамках выборов. Голосование проходит с 6 по 8 сентября как в онлайн-формате на специальном портале, так и с использованием терминалов и бумажных бюллетеней на избирательных участках.

Победителями двух розыгрышей, проведенных в рамках этой программы, стали уже более 1,5 миллиона человек. Они получили возможность обменять свои призовые баллы на покупки у партнеров акции или направить их на благотворительность.