Более 1,5 миллиона человек победили в двух розыгрышах программы "Миллион призов"

Программа "Миллион призов" продолжает привлекать внимание жителей Москвы.

В столице завершился второй розыгрыш акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" в рамках программы "Миллион призов". Победителями по итогам двух розыгрышей стали более 1,5 миллиона человек, которые получили денежные призы в виде баллов, эквивалентных рублям. Эти баллы можно потратить в магазинах, ресторанах, музеях и театрах столицы.

Участие в акции открыто для всех москвичей, которые имеют полную или стандартную учетную запись на портале mos.ru и голосуют дистанционно на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов, а также района Куркино. Голосование проходит с 6 по 8 сентября.

Победители розыгрыша были определены случайным образом. Они получили одну, три или пять тысяч призовых баллов. Кроме того, дополнительные призы в виде скидок на товары и услуги партнеров акции выиграли 13,5 тысяч человек. Эти призы были разыграны в категориях "Путешествия и культура", "Техника для дома" и "Спорт".

Стоит отметить, что участники старше 60 лет и те, кто впервые голосовал онлайн, гарантированно получили одну тысячу призовых баллов, даже если не выиграли в основном розыгрыше.

Победители акции уже начали активировать свои уникальные коды, получать призовые баллы и обменивать их на промокоды у партнеров программы "Миллион призов". Некоторые москвичи также направили свои выигранные баллы на благотворительность.