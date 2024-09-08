Кинопарк "Москино" станет самом большой в мире площадкой для натурных съемок

Москва укрепляет свои позиции как ведущий центр российского кинематографа.

Столица России стремительно превращается в крупнейший кинематографический хаб мирового уровня. Этому способствует создание уникального кинопарка "Москино", который станет настоящим раем для кинопроизводителей со всего мира. Этот грандиозный проект призван вывести российскую киноиндустрию на качественно новый уровень и сделать Москву одним из ведущих центров мирового кинопроизводства.

Кинопарк "Москино" расположился на территории более 1,1 гектара в Троицком административном округе Москвы. Здесь будут созданы уникальные натурные площадки, которые позволят снимать фильмы и сериалы, имитирующие виды различных городов и регионов планеты. По своим масштабам этот проект не имеет аналогов в мире – здесь будет построено более 60 таких площадок, что позволит ежегодно снимать более 200 кинокартин.

Первая очередь кинопарка, открывшаяся в День города 7 сентября, уже впечатляет своими возможностями. На его территории возведены площадки, имитирующие аэропорт, железнодорожный вокзал, средневековый город, соборную площадь Московского Кремля и даже партизанскую деревню. Кроме того, здесь построены четыре многофункциональных павильона, оснащенных самыми современными технологиями для съемок с использованием компьютерной графики.

Но кинопарк "Москино" – это не только площадки для съемок. Здесь также создается вся необходимая инфраструктура для полноценной работы киноиндустрии – мастерские для изготовления декораций, киносклад, гостиницы для съемочных групп, административные и офисные помещения. Кроме того, на территории кинопарка появится культурно-деловой центр с кинозалами, концертными и фестивальными площадками.

Реализация этого грандиозного проекта будет происходить в три этапа. На первом этапе, который уже завершен, были построены первые 18 натурных площадок и необходимая инфраструктура. Второй этап, который продлится до 2027 года, предполагает возведение еще 20 натурных площадок на территории 300 гектаров. А третий этап, рассчитанный до 2030 года, предусматривает создание еще 26 натурных площадок на территории свыше 630 гектаров.

Уже сейчас кинопарк "Москино" активно используется для съемок фильмов и сериалов. За последние два года здесь было реализовано 55 различных кинопроектов, включая такие известные сериалы, как "Адмирал Кузнецов" и "По зову сердца", а также полнометражные картины "Война и музыка" и "Недетское кино". В работе находится еще около 20 новых проектов, а в ближайших планах – съемки 15 дополнительных кинокартин.

Кинопарк "Москино" не только станет крупнейшей в мире площадкой для кинопроизводства, но и превратится в привлекательный туристический объект. Ожидается, что ежегодно его будут посещать до 10 миллионов гостей, которые смогут совершить увлекательные экскурсии и познакомиться с закулисной жизнью киноиндустрии.