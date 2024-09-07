Владимир Путин и Сергей Собянин открыли московский кинокластер

Российская столица взяла курс на развитие киноиндустрии мирового уровня. Ключевым элементом этой стратегии стал московский кинокластер – грандиозный проект, который объединил в себе несколько ключевых составляющих.

Президент России Владимир Путин и мэра Москвы Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка "Москино". Церемония открытия состоялась в формате видеоконференции в концертном зале "Зарядье".

Кинопарк "Москино" – это уникальный комплекс натурных площадок и сопутствующей инфраструктуры для съемок кино расположился в Краснопахорском районе Новой Москвы. Выбранная локация обладает всеми необходимыми характеристиками – удобной транспортной доступностью, развитой дорожной сетью и инженерными коммуникациями, а также живописными ландшафтами, идеально подходящими для киносъемок.

Введенная в эксплуатацию первая очередь кинопарка "Москино" включает в себя 18 натурных площадок, 4 современных павильона и 6 объектов инфраструктуры. Здесь воссозданы знаковые улицы Москвы разных эпох, средневековые постройки, европейские города, а также локации, имитирующие аэропорт, железнодорожный вокзал и даже Берлинскую стену. Все эти декорации предназначены для многократного использования, что существенно сокращает сроки и снижает стоимость съемочного процесса.

Помимо натурных площадок, в кинопарке функционируют специализированные павильоны, оснащенные по последнему слову техники. Здесь есть возможность проводить съемки с применением технологий компьютерной графики, а также создавать масштабные интерьерные декорации. Кинопарк также располагает развитой инфраструктурой – от гостиничных комплексов до образовательного центра и мастерских по производству декораций.

Но московский кинокластер – это не только кинопарк "Москино". В его состав также входит обновленная Киностудия им. Горького, которая переживает возрождение. Ее три площадки – на улице Сергея Эйзенштейна, в Валдайском проезде и на Рязанском проспекте – превращаются в современный киноконвейер полного цикла. Здесь располагаются новейшие съемочные павильоны, студии визуальных эффектов, монтажные и цветокоррекционные комплексы, а также уникальные хранилища костюмов и реквизита.

Завершающим элементом Московского кинокластера стала специально созданная для нужд киноиндустрии онлайн-платформа "Москино film.moscow". Это единая точка доступа ко всем городским услугам и сервисам, необходимым для организации съемочного процесса – от аренды павильонов до согласования натурных локаций. Платформа существенно упрощает и ускоряет все бюрократические процедуры, делая Москву максимально удобной и привлекательной площадкой для кинопроизводства.