Определены победители первого розыгрыша программы "Миллион призов"

Завершился первый розыгрыш баллов в рамках программы "Миллион призов".

Москвичи активно участвуют в выборах депутатов Московской городской Думы и муниципальных депутатов Троицкого, Новомосковского административных округов и района Куркино. Жители столицы могут проголосовать как на избирательных участках, используя специальные терминалы, так и онлайн на портале mos.ru. Для тех, кто отдал свой голос 6 сентября, был проведен первый розыгрыш акции "#ВыбираемВместе2024 — Москва" в рамках программы "Миллион призов".

Победителями стали более 1,1 миллиона человек, которые получили от одной до пяти тысяч призовых баллов. Эти баллы можно обменять на различные товары и услуги у партнеров акции – например, в кафе, ресторанах, магазинах, на билеты в музеи и театры.

Стоит отметить, что некоторые категории горожан гарантированно получают тысячу призовых баллов, даже если не победили в основном розыгрыше. Это касается тех, кто впервые участвует в онлайн-голосовании, а также москвичей старше 60 лет, выбравших формат голосования на портале mos.ru.

Помимо основного розыгрыша, проводятся дополнительные призы в категориях "Путешествия и культура", "Техника для дома" и "Спорт". Участники могут получить скидку в размере 15 тысяч баллов на приобретение товаров и услуг у партнеров акции в этих сферах. Регистрация на данные розыгрыши открыта до 19:59 8 сентября.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо до 30 сентября активировать специальный код на сайте программы "Миллион призов". После этого они смогут обменять призовые баллы на скидки у партнеров акции до 15 декабря включительно.

Напомним, выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября.