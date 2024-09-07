Более 2 млн человек приняли участие в голосовании за депутатов в Москве

В Общественном штабе подвели промежуточные итоги процесса голосования.

Выборы в Московскую городскую Думу восьмого созыва, а также муниципальные выборы в ТиНАО и Куркино, демонстрируют высокую вовлеченность жителей столицы в процесс. Согласно данным, озвученным руководителем Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадимом Ковалевым, на сегодняшний день в голосовании приняли участие более двух миллионов москвичей.

Интересно, что большинство избирателей отдают предпочтение онлайн-голосованию. Так, более 1,85 миллиона человек воспользовались этим способом волеизъявления. Еще 110 тысяч москвичей проголосовали с помощью терминалов электронного голосования, установленных на избирательных участках. Традиционный способ голосования бумажными бюллетенями выбрали 63 тысячи избирателей.

У избирателей есть три способа для голосования. Помимо онлайн-платформы и терминалов на участках, они могут сделать свой выбор и с помощью бумажных бюллетеней. Хотя для этого необходимо было заранее подать соответствующую заявку, при наличии уважительных причин участковые избирательные комиссии могут принять решение о выдаче бюллетеня и без предварительной заявки.

Напомним, выборы проходят с 6 по 8 сентября.