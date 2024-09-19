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Техношатер с VR-зоной и лазерное шоу: в Москве пройдет "Ночь инноваций"

Техношатер с VR-зоной и лазерное шоу: в Москве пройдет "Ночь инноваций"
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Фестиваль "Ночь инноваций" состоится в столице в начале октября.

4 октября на площадке "Цифровое деловое пространство" состоится фестиваль иммерсивных технологий "Ночь инноваций". Мероприятие будет открыто для посетителей с 15:00 до 23:00, вход свободный, но потребуется предварительная регистрация.

Фестиваль проходит уже второй год и предоставляет уникальную возможность представителям цифровой индустрии и любителям мультимедийных технологий обменяться опытом и продемонстрировать свои проекты в областях виртуальной реальности, анимации, звука и искусственного интеллекта.

На "Ночи инноваций" будет представлено более 30 современных разработок в области мультимедийных технологий. Среди них — программное обеспечение и оборудование для виртуальной и дополненной реальности, голографический стол для презентаций с возможностью взаимодействия с анимированными макетами и интерактивное чудо-зеркало, позволяющее общаться и создавать динамические картины из слов.

Гостей ожидают виртуальные полеты над просторами России, хоккейные игры, VR-погружение в события, запечатленные на картине Константина Маковского "Воззвание Минина", создание цифрового двойника внутри произведений искусства и многое другое.

Фестиваль соберет создателей аудиовизуальных решений, руководителей студий, режиссеров и представителей бизнеса. В числе участников — кинорежиссер Валерия Гай Германика, композитор DJ Smash, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Гавриил Гордеев, сооснователь кинотелевизионной студии Илья Бачурин и многие другие.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в интерактивных инсталляциях и научном перформансе, основанном на считывании активности мозга с помощью нейроинтерфейса. Эмоциональное состояние участников будет преобразовано в цветовые палитры и звуковые эффекты. Также гостей ждет аромапутешествие по степи с использованием специально созданного парфюма к аудиоспектаклю.

К фестивалю Агентство инноваций Москвы совместно с Гильдией парфюмеров выпустило лимитированный аромат "Агент инноваций". Состав аромата держится в секрете, и каждый сможет сравнить свое представление о запахе инноваций с видением профессионалов. Участники, посетившие не менее 10 стендов выставки, получат духи в подарок.

В рамках фестиваля также пройдет награждение победителей опен-колла "Час цифры" — первого в России фестиваля цифрового искусства. Работы медиахудожников будут показаны на диджитал-экранах Москвы и других городов-участников.

В паблик-токе об искусстве цифровые художники, галеристы и предприниматели обсудят будущее диджитал-арта. Среди спикеров — основатель первой российской метаинституции Стелла Лабужская и арт-директоры Артем Ткач и Игорь Добрун.

Завершится фестиваль презентацией нового трека DJ Smash с лазерным шоу и видеомэппингом, превращающим обычные объекты в трехмерные проекции. Ведущими мероприятия станут шоумен Дмитрий Кожома, стендап-комик Никита Некрасов и телеведущий Эльдар Рахимов.

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19 сентября 2024, 15:17
Фото: mskagency.ru
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