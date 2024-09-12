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Четверг 12 сентября

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В Подмосковье робот Светлана поможет отменить запись к врачу

В Подмосковье робот Светлана поможет отменить запись к врачу
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Робот Светлана, запущенный в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта "Цифровая экономика" получил новую функцию. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

По сообщению ведомства, через робота Светлану жители Подмосковья теперь смогут отменить запись на прием к врачу.

Отмечается, что этот цифровой сервис, доступный по телефону 122, уже помогает жителям региона вызывать врача на дом и записываться на очный прием.

«Робот Светлана – первый этап внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения Подмосковья. Сначала она помогала вызвать врача на дом и записаться на прием к специалисту. Но постепенно мы расширяли ее возможности, и теперь при необходимости она может помочь отменить запись. Раньше это приходилось делать через региональный портал Госуслуг “Здоровье”», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Робот Светлана работает круглосуточно. Одновременно он обрабатывает до 600 звонков. Светлана также самостоятельно приглашает на диспансеризацию.

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12 сентября 2024, 16:37
Фото: медиасток.рф
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