В Подмосковье робот Светлана поможет отменить запись к врачу

Робот Светлана, запущенный в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта "Цифровая экономика" получил новую функцию. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.



По сообщению ведомства, через робота Светлану жители Подмосковья теперь смогут отменить запись на прием к врачу.



Отмечается, что этот цифровой сервис, доступный по телефону 122, уже помогает жителям региона вызывать врача на дом и записываться на очный прием.

«Робот Светлана – первый этап внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения Подмосковья. Сначала она помогала вызвать врача на дом и записаться на прием к специалисту. Но постепенно мы расширяли ее возможности, и теперь при необходимости она может помочь отменить запись. Раньше это приходилось делать через региональный портал Госуслуг “Здоровье”», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Робот Светлана работает круглосуточно. Одновременно он обрабатывает до 600 звонков. Светлана также самостоятельно приглашает на диспансеризацию.