Гаспар Ноэ о кинопарке "Москино": Это действительно круто!

Французский режиссер Гаспар Ноэ посетил Кинопарк "Москино", расположенный в Новой Москве, в рамках своего визита в столицу. Этот уникальный комплекс стал важной частью городского проекта "Москва – город кино", направленного на развитие кинопроизводства и создание удобной инфраструктуры для кинематографистов.



Во время экскурсии Гаспар Ноэ осмотрел разнообразные декорации и съемочные площадки, которые предоставляют возможности полного цикла производства кино. Среди них — образовательный центр, крупнейший натурный хромакей в Европе, а также декорации, имитирующие улицы Берлина, городской дворик и смотровую площадку на высоте. Кроме того, в Кинопарке находятся уникальные локации, такие как "Глухая деревня", "Москва 40-х", "Древнерусский город", "Соборная площадь Москвы", "Аэропорт" и "Вокзал".



Режиссер был впечатлён масштабами и скоростью строительства Кинопарка. "Вау, все это они сделали сами в такие короткие сроки? Это действительно круто!", — поделился он своими впечатлениями во время экскурсии по локации "Порт". Ноэ отметил, что такие возможности открывают новые горизонты для создания масштабных кинопроектов и позволяют реализовать самые смелые идеи.

В рамках своего визита Гаспар Ноэ также достиг соглашения о показе своего фильма "Вихрь" на Московской международной неделе кино, которая пройдет с 23 по 28 августа. Это мероприятие соберет представителей киноиндустрии из более чем 40 стран и предложит зрителям свыше 70 зарубежных фильмов. Среди них можно будет увидеть такие картины, как индийский "RRR: Рядом ревет революция", китайский "Король неба", а также фильмы из Турции, Италии, Франции, Швейцарии и Уругвая.

Кинопарк "Москино" входит в структуру Московского кинокластера, который включает в себя различные объекты инфраструктуры и услуги для отечественных и зарубежных кинопроизводителей. Развиваемый Правительством Москвы, этот проект направлен на создание комфортной среды для творчества и реализации кинематографических идей. В его состав входят такие важные элементы, как Кинотеатры Москино, Кинозавод МЕТМАШ, Киностудия Горького и Кинокомиссия Москино, что подчеркивает значимость кинокластера для развития российской киноиндустрии.