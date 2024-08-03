Губернатор Подмосковья заявил о шестикратном росте производства сыра за 10 лет

В деревне Дубровское городского округа Истра открылся девятый фестиваль фермерской продукции, организованный правительством Московской области в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр сельского хозяйства России Оксана Лут осмотрели ярмарку и обсудили с фермерами актуальные вопросы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Подмосковья.



Среди обсужденных Воробьевым и Лут тем оказались реализация продукции, подготовка кадров, развитие агротуризма, маркировка продуктов и налогообложение Особое внимание было уделено переводу сельскохозяйственных земель в другие категории.

«Фермеры для нас – люди особенные, они играют заметную роль в небольших территориях, поселках, деревнях. С 2014 года фермеры нарастили производство в 6 раз: с 500 тонн до 3 тысяч тонн сыра в год. Сегодня каждый 5-й килограмм в стране – из Московской области. Мы с 2021 года удерживаем первое место в России», – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кроме того, десять лет в Подмосковье ежегодно вводится в оборот от 20 до 40 тысяч гектаров залежных земель, добавил глава региона. В прошлом году аграриям предоставили более 8 тысяч гектаров земли. При этом перевод сельхозземель в другие категории станет дороже, и эти средства направят на развитие сельского хозяйства.

Воробьёв также напомнил о введении нулевой ставки по единому сельхозналогу, которая будет действовать до 2026 года. В прошлом году этой льготой воспользовались 300 хозяйств, включая 180 фермеров, что способствовало увеличению производства молока, картофеля, яиц, масличных и зерновых культур.

На встрече обсуждался новый закон о сбыте фермерской продукции, включающий инструмент «агроагрегатор», который упростит процесс продажи товаров и конкретизирует понятие «фермерская продукция».

Фестиваль в этом году собрал 280 участников из 51 региона России, Беларуси и Казахстана. Впервые на мероприятии проведут Сырный чемпионат России, где профессиональные сыровары будут соревноваться за звание лучшего в стране.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что фестиваль демонстрирует многогранность российской фермерской продукции. Она подчеркнула значительное развитие фермерских сыроварен в России за последние 10 лет, особенно после введения продовольственного эмбарго.

«Помню, многие переживали, когда вводился запрет на поставки продукции из недружественных стран. Но уже через некоторое время у нас начался подъем – сначала это были большие предприятия, а потом стало появляться много небольших фермерских сыроварен, сейчас их уже больше тысячи в стране», – сказала Оксана Лут.

Фестиваль продлится до 4 августа. В прошлом году он привлек более 116 тысяч посетителей.