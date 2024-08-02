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Пятница 2 августа

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Эксперты: "Миллион призов" стимулирует избирателей голосовать и помогает бизнесу

Эксперты: "Миллион призов" стимулирует избирателей голосовать и помогает бизнесу
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Программа "Миллион призов" в Москве становится важным инструментом поддержки как избирателей, так и предпринимателей в условиях современных экономических вызовов. В условиях санкционного давления и нестабильности на рынке такая инициатива позволяет не только стимулировать участие граждан в голосовании, но и поддерживать местный бизнес, который испытывает трудности.

Политолог Дмитрий Журавлев подчеркивает, что денежные средства, которые граждане получают через программу, способствуют увеличению платежеспособного спроса. "Деньги, которые у людей появляются в любой форме, не остаются без дела. Люди идут и тратят их на покупки, что, в свою очередь, поддерживает экономику", — отмечает эксперт. Это особенно актуально для Москвы, где уровень платежеспособности традиционно высок. Таким образом, программа не только мотивирует граждан участвовать в выборах, но и создает позитивный экономический эффект.

Елена Тополева-Солдунова, член Общественной палаты РФ, также акцентирует внимание на том, что программа "Миллион призов" может стать дополнительным стимулом для участия в голосовании. Хотя она не считает этот фактор решающим, важно, что подобные инициативы делают процесс голосования более привлекательным для граждан. "Люди рады получать призы, даже если это небольшие суммы. Это создает положительный имидж процесса голосования", — говорит она.

В 2024 году программа будет проходить в Москве в десятый раз. Участники дистанционного электронного голосования смогут выиграть от 1 до 5 тысяч баллов, которые можно обменять на скидки у партнеров программы. Кроме того, предусмотрен дополнительный розыгрыш с возможностью выиграть скидку в 15 тысяч баллов в различных категориях, включая путешествия и культуру. Это создает дополнительные возможности для москвичей и поддерживает разнообразные секторы бизнеса.

Программа "Миллион призов" не только стимулирует граждан к участию в выборах, но и способствует экономическому развитию города. Она помогает укрепить связи между государством и обществом, создавая взаимовыгодные условия для всех участников процесса. В условиях текущих реалий такая инициатива становится особенно актуальной и необходимой для поддержки как граждан, так и предпринимателей.

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2 августа 2024, 18:51
Фото: Pixabay
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