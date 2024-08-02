Семьи участников СВО стали первыми гостями форума-фестиваля "Москва 2030"

Детей развлекали творческими мастер-классами, взрослые посетили экскурсию.

Первыми гостями форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе стали семьи с детьми и семьи участников специальной военной операции (СВО).

Людмила и Ильдар Акчурины вместе с детьми Тимуром, Ильей и Жанной ходят в один из семейных центров и пользуются льготами для многодетных семей. Дмитрий и Вэлори Донэлл-Швархалевы воспитывают четырех сыновей. Гульнара и Андрей Закусило — родители пятерых дочерей и организаторы региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы". Вера и Тимофей Асачевы победили в региональном этапе Всероссийского конкурса "Семья года — 2024".

Глава семьи Маркушиных участвовал в специальной военной операции. Николай и Антонина воспитывают троих детей, участвуют в волонтерской и общественной деятельности. Николай работает в едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, помогает другим ветеранам вернуться к мирной жизни. Семьи участников СВО получают все меры поддержки, предусмотренные городом.

С гостями встретилась и провела экскурсию Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

"Уже второй год подряд в Гостином Дворе мы проводим масштабный форум. В этот раз основная его идея — горожане, семьи, их связь и взаимодействие с городом. Ведь Москва — это единый живой организм со своим генетическим кодом, который формируется многие столетия. ДНК столицы включает в себя культуру, искусство, архитектуру, менталитет, судьбы и жизни миллионов московских семей. На форуме-фестивале в Гостином Дворе мы создали город будущего, в котором есть свои улицы, площади и проспекты. И главная его площадь — это площадь столичных семей. Нам есть чем гордиться, ведь сегодня в московских семьях одновременно живут четыре поколения. Еще несколько лет назад мы знали о своих прадедушках и прабабушках только по рассказам старших, а сейчас младшее поколение может напрямую пообщаться с ними благодаря росту продолжительности жизни. Мы хотим, чтобы люди жили не только долго, — для нас важно, чтобы они еще были здоровы и социально активны", — отметила Анастасия Ракова.

Она добавила, что столичные семьи имеют доступ к современным медицинским технологиям, лучшему в мире образованию и продвинутой системе социальной защиты.

Для гостей организовали экскурсию площадкам бульвару «Московского долголетия», проспекту Знаний, аллее технологий будущего, музею «Узнай свой организм». Дети приняли участие в мастер-классах.

Форум-фестиваль будет работать до 8 сентября. Вход свободный.