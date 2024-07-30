В Москве начался набор в Корпус наблюдателей на сентябрьские выборы

В Москве дан старт подготовке к сентябрьским выборам.



30 июля состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова напомнила собравшимся, что в единый день голосования москвичи выберут депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркине. Голоса можно будет отдать как онлайн, так и на избирательных участках – электронно или традиционным способом, при помощи бумажного бюллетеня.

Вадим Ковалев, руководитель Общественного штаба, объявил о начале формирования Корпуса наблюдателей от Общественной палаты Москвы. Он рассказал о том, как будет проходить обучение кандидатов, и подчеркнул важность их работы.

"За годы работы Штаба в столице выработался московский стандарт наблюдения за ходом голосования. Его формируют не только все подразделения, традиционно входящие в структуру ОШ, но, и в первую очередь, наблюдатели на каждом избирательном участке и видеонаблюдатели в Штабе, то есть Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы", – сказал Ковалев.

Выборы депутатов Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в Куркине пройдут 6 – 8 сентября 2024 года.

