Как организовать мероприятие в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фестиваль дает возможность организовать ярмарку, выставку, мастер-класс, тренировку или соревнование, привлечь новых клиентов, партнеров и повысить узнаваемость бренда.
Специально для предпринимателей на сайте фестиваля открылся раздел, где можно найти ответы на вопросы и узнать о мерах поддержки города.
Что еще интересного для бизнеса?
- После проведения мероприятия предприниматели получают доступ к летнему бизнес-боксу с электронными сервисами для развития бизнеса.
- Самые активные участники, которые проведут более пяти мероприятий, могут получить в подарок рекламную кампанию: размещение баннеров на билбордах и остановочных павильонах, показ ролика на городском телеканале и публикацию в телеграм-канале "Предпринимай".
Фестиваль продлится до 8 сентября. Принять участие могут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.