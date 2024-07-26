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Пятница 26 июля

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Как организовать мероприятие в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Как организовать мероприятие в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"
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Летом московские предприниматели могут проводить мероприятия на городских площадках в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Фестиваль дает возможность организовать ярмарку, выставку, мастер-класс, тренировку или соревнование, привлечь новых клиентов, партнеров и повысить узнаваемость бренда.

Специально для предпринимателей на сайте фестиваля открылся раздел, где можно найти ответы на вопросы и узнать о мерах поддержки города.

Что еще интересного для бизнеса?

  • После проведения мероприятия предприниматели получают доступ к летнему бизнес-боксу с электронными сервисами для развития бизнеса.
  • Самые активные участники, которые проведут более пяти мероприятий, могут получить в подарок рекламную кампанию: размещение баннеров на билбордах и остановочных павильонах, показ ролика на городском телеканале и публикацию в телеграм-канале "Предпринимай".

Фестиваль продлится до 8 сентября. Принять участие могут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

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26 июля 2024, 12:53
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

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