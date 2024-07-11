Подмосковная компания разработала походный душ и стиральный мешок для военных

ГК "Пластик Он Лайн" из Московской области запустила производство многофункциональных мешков, способных заменить стиральную машину и использоваться как походный душ, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Продукция ориентирована на использование военными в полевых условиях.



«Объем инвестиций в проекты составил 160 млн рублей. Ежегодно планируется производить более 150 тысяч единиц продукции для нужд армии, что создаст около 50 рабочих мест в Пушкинском округе», — заявила заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



При этом все разработки компании изготавливаются только из российских компонентов. Многофункциональный мешок предназначен для стирки, использования в качестве походного душа, грелки, подушки. Его также можно использовать для преодоления водных преград и вакуумного хранения вещей.

Кроме того, омывочные комплексы, сравнимые по размеру с аптечкой, разработаны специально для полевых условий и позволяют быстро помыться экипажу из 3-4 человек.

Они включают пятнадцатилитровую канистру, насос и тэн для нагрева воды до 42 градусов, рассказал генеральный директор компании Дмитрий Кульков. Их фильтрация позволяет использовать жидкость из любых водоемов.

«На текущий момент технологи нашей компании завершают доработку изделия, запустить серийное производство мы планируем в ближайшие два месяца», – отметил Кульков.

Ранее сообщалось, что Подмосковье стало вторым регионом России по эффективности проведения промышленной политики.