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Четверг 11 июля

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Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Ступино

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Ступино
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В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Это произошло в Ступинском городском округе.

По предварительным данным, обломков и разрушений на месте падения не было зафиксировано, также нет информации о пострадавших. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия для проведения необходимых мероприятий.

По данным Министерства обороны России, силами ПВО было уничтожено и перехвачено пять беспилотных аппаратов: два из них были обнаружены над территорией Брянской области, по одному – над Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Ранее Сергей Собянин уже докладывал о подобном инциденте, когда 10 мая сообщал об уничтожении дрона, летевшего в сторону Москвы. Тогда беспилотный аппарат был сбит над Подольском, и также не было зафиксировано никаких разрушений или пострадавших. По данным Минобороны, в Московской области до этого случая дрон был ликвидирован ночью 3 июля.

В ночь на 10 июля средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями. Кроме того, в течение дня в первом регионе были уничтожены еще два дрона, подтвердили в российском военном ведомстве. Подобные инциденты свидетельствуют о необходимости постоянного мониторинга и защиты воздушного пространства, а также подчеркивают значимость оперативных действий со стороны сил ПВО для обеспечения безопасности и защиты территории страны от потенциальных угроз.

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11 июля 2024, 09:48
Фото: Медиасток.рф
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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