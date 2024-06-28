Эксперты Национального объединения строителей поддержали изменения в законодательстве об объектах культурного наследия

Экспертный совет Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) пришел к положительному заключению о необходимости внесения поправок в законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Эксперты согласились, что новые предложения несут позитивные изменения в законодательстве, которые позволяют снять излишние барьеры при проведении ряда строительных работ.

Сейчас историко-культурную экспертизу необходимо провести практически при любых хозяйственных работах на земельном участке: газификации, рытье колодца и т. д. Поправки предполагают, что специалисты в регионах заранее определят территории, на которых не требуется проведения археологической экспертизы. Эксперты уверены, что сейчас многие требования закона дублируют ограничения использования земельных участков и земель на территориях, охраняемых другими законами.

Современная редакция закона содержит значительное число положений, не соответствующих современным реалиям, существенно снижающих эффективность государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия и одновременно сдерживающих хозяйственное развитие территорий, порождающих избыточную финансовую и временную нагрузку на хозяйствующие субъекты всех форм собственности при реализации инвестиционной и иной деятельности.

Экспертиза заключает, что изменения в законодательстве позволяют сократить издержки собственников и застройщиков, а также работ, которые выполняются формально специалистами.