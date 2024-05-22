Москва заняла первую строчку среди регионов России по качеству жизни

В 2023 году Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область были отмечены среди других регионов России как лидеры по качеству жизни граждан. Это подтверждается данными Рейтинга качества жизни, представленного Агентством стратегических инициатив (АСИ), в который также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Татарстан.



Президент России Владимир Путин отметил значимость оценки действий правительства и регионов через Национальный рейтинг качества жизни, который формируется ежегодно АСИ. Рейтинг охватывает различные аспекты жизни граждан, включая жилье, инфраструктуру, безопасность, экологию, трудовые возможности, здравоохранение, образование и социальную защиту. Он формируется на основе опросов граждан (примерно полмиллиона человек приняли участие в опросах в 2023 году), а также статистических данных и геоаналитики.

Топ-10 рейтинга включает Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую область, ХМАО, Татарстан, Московскую область, Тульскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Сахалинскую область и Нижегородскую область. В свою очередь, вторую десятку рейтинга составляют Чечня, Башкортостан, Белгородская область, Челябинская область, Самарская область, Севастополь, Воронежская область, Калининградская область, Краснодарский край и Свердловская область.

Согласно отчету Светланы Чупшевой, в 2023 году отмечается положительная динамика в сфере образования и возможностей для развития детей. Уровень удовлетворенности процессом постановки детей в детские сады вырос на 17,4%, в школы – на 11%, а также в кружки и секции – почти на 20%. Улучшение также заметно в жилищных условиях (рост удовлетворенности на 5,5%) и наличии парковых зон (почти на 8%).

В медицинской сфере наблюдается улучшение большинства показателей, что сказывается на росте удовлетворенности населения. В целом, уровень удовлетворенности социальными услугами составил 80%, а информированность населения о социальном обслуживании увеличилась почти на 20%.

Такие инициативы и улучшения в различных сферах жизни граждан свидетельствуют о стремлении к повышению качества жизни и благополучия всех слоев населения в разных регионах России. Важно продолжать работу по улучшению условий жизни и созданию равных возможностей для всех граждан страны.