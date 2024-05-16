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Четверг 16 мая

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Губернатор Подмосковья и протоиерей Ткаченко посетили Московский областной хоспис

Губернатор Подмосковья и протоиерей Ткаченко посетили Московский областной хоспис
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Единственное государственное учреждение паллиативной помощи детям в Подмосковье посетил глава региона Андрей Воробьев и протоирей Александр Ткаченко. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Московский областной хоспис открыли в 2019 году по инициативе главы региона. Благодаря этому помощь получили уже более двух тысяч детей из Подмосковья и других регионов России.

"Я хотел бы от всей души вас поблагодарить, как и каждая мама, каждый ребёнок, который здесь находится. Они очень ценят отношение всех работников хосписа. В центре трудится команда чутких, неравнодушных людей", – сказал губернатор Воробьев врачам.

По словам Ткаченко, за время работы хоспис стал настоящим медицинским кластером, где детей обеспечивают наилучшим уходом. Он также добавил, что это учреждение ведет реестр всех паллиативных пациентов региона. На данный момент их насчитывается около 700.

При этом изначально в хосписе было всего 10 коек, однако после присоединения к нему Коломенского дома ребенка их стало 60. Ремонт здания в Коломне выделили по поручению главы Подмосковья.

На данный момент в учреждении развивают две кафедры – детскую и взрослую. Как рассказал главврач Андрей Ишутин, в хосписе медики также проходят курсы повышения квалификации. Помимо этого, в нем работает выездная служба с 10 автомобилями, которые патрулируют всю область, добавил он.

Фото: Константин Семенец

Отмечается, что в хосписе работают 90 медиков – 26 врачей и 64 медсестер. Они не носят белых халатов. Это необходимо для создания дружеской атмосферы, дети должны чувствовать, что к ним относятся, как к родным, уверены сотрудники.

Число выездных бригад за время работы хосписа увеличилось более чем вдвое – до 10. Каждая из них состоит из педиатров, анестезиологов, неврологов, медсестер, соцработников и психологов. Лишь за минувший год они совершили почти 14 тысяч выездов.

Сотрудники хосписа получают поддержку от региона – социальную ипотеку, денежные выплаты по программе "Земский доктор" и компенсацию за аренду жилья. При этом в учреждении также развивают добровольческое движение – там организовали "Школу волонтеров", которая готовит врачей к работе с семьями, в которых есть дети с тяжелейшими заболеваниями.

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16 мая 2024, 17:06
Фото: воробьев.рф
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