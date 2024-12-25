Известные актеры рассказали о спектакле "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"

В кинопарке "Москино" стартовали показы нового мультимедийного спектакля "Соборная площадь". Он уже успел завоевать зрительские сердца.

Это уникальное представление проходит на фоне потрясающих декораций, воссоздающих соборы и дворцы Московского Кремля, и погружает зрителей в атмосферу Смутного времени — эпохи, когда решалась судьба России. На премьере спектакля, прошедшей с аншлагом, выступили известные актеры, среди которых Екатерина Гусева, Дмитрий Певцов и Анна Большова.

Каждый из них поделился своими впечатлениями о ролях и особенностях работы в таком формате. Дмитрий Певцов, исполняющий роль князя Дмитрия Пожарского, отметил важность обращения к историческим темам в наше время.

"Эта постановка пропитана любовью к Родине", — сказал он, подчеркивая, что такого масштабного представления в столице еще не было.

По его мнению, реалистичная атмосфера и эффектные декорации делают спектакль особенно запоминающимся. Екатерина Гусева, играющая коварную Марину Мнишек, отметила, что для нее это первый опыт участия в спектакле на открытом воздухе.

Она рассказала о подготовке к выступлениям в условиях холодной погоды и поделилась секретами комфорта. Гусева также подчеркнула важность исторического контекста и необходимость обращения к событиям прошлого в современном искусстве.

Анна Большова, исполняющая роль жены купца Кузьмы Минина, отметила выразительность своей небольшой роли и акцентировала внимание на народной жертвенности, которая вдохновляет ее. Она считает, что спектакль актуален для сегодняшнего дня и помогает лучше понять современность через призму истории. Большова также подчеркнула ценность кинопарка "Москино" как площадки для театра, где зрители могут ближе познакомиться с процессом создания искусства.