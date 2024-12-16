На Московских ярмарках стартовала благотворительная акция "Подвешенный мандарин"

Жители столицы активно закупают фермерские продукты к новогоднему столу. Приближение праздника создает особую атмосферу, и многие стремятся порадовать себя и близких вкусными и полезными угощениями. Москвичи привычно направляются на Московские ярмарки в поисках солнечных мандаринов, сочных томатов, ароматных хрустящих соленых огурцов, свежевыловленной рыбы, домашней сметаны, меда в сотах и других фермерских товаров.

В этом году зимние ярмарки расширили свои возможности: помимо павильонов межрегиональных ярмарок, теперь также работают ярмарочные площадки выходного дня. Это решение было принято по просьбам горожан, как сообщил руководитель отдела по управлению ярмарками выходного дня Роман Ульященко.



По его словам, ярмарки выходного дня стали очень популярными в Москве благодаря удобному расположению в жилых комплексах и графику работы в пятницу, субботу и воскресенье. В ответ на запросы москвичей был принят решение о переводе этих ярмарок в круглогодичный формат. Теперь жители могут зимой, в свой выходной, всего в шаге от дома приобретать фермерскую продукцию высокого качества. Многие продавцы предлагают постоянным покупателям скидки и принимают заказы на определенные товары, что делает общение с клиентами более непосредственным и приятным.



Места на ярмарках в столице предоставляются бесплатно: фермерам достаточно подать заявку на mos.ru с указанием желаемого адреса. Город проверяет документы и выдает разрешение на торговлю, а специалисты Комитета ветеринарии контролируют качество продукции перед ее выставлением на прилавок.

Павильоны ярмарок выходного дня уже украсили к Новому году: у входов установлены наряженные живые елочки, а по вечерам включается красивая подсветка, создающая праздничную атмосферу во дворе.

Пенсионерка Людмила Ивановна, проживающая рядом с ярмаркой на улице Академика Челомея рассказала, что каждый раз, гуляя, заходит на ярмарку, а в воскресенье вечером специально приходит сюда, так как перед закрытием можно купить творог и зелень со значительной скидкой.



В столице сейчас открыто 56 ярмарок выходного дня, оборудованных системой кондиционирования для комфортного пребывания летом и отопительными системами для тепла зимой. Также в Москве функционируют ярмарочные площадки под навесами, которые работают в декабре при температуре не ниже -8°C, сообщила руководитель пресс-службы ГБУ "Московские ярмарки" Анастасия Костяникова.



Кроме того, в Москве есть 28 ярких павильонов межрегиональных ярмарок, расположенных рядом со станциями метро и в людных местах. Например, у метро Новые Черемушки посетители могут сначала покататься на коньках и каруселях на фестивальной площадке "Московские сезоны", а затем зайти в павильон, выпить чашку чая с свежей выпечкой и приобрести фермерские продукты для себя или в качестве подарков.

На Московских ярмарках можно найти продукцию из более чем 40 регионов России: липецкие яблоки, тамбовский картофель, подмосковные огурцы, алтайский мед, рыбу из Мурманской области и творог из Калуги – и это далеко не полный список. По словам москвоведа Александра Усольцева, современные столичные ярмарки продолжают многовековые традиции.

"В Москву на ярмарку издавна стремились купцы, чтобы предложить свой товар и купить то, чего не было в их краях. Самая крупная зимняя ярмарка была на Болотной площади, там торговали разнообразными солениями, мочениями, грибами. Перед Рождеством рынок порой так разрастался, что торговцы занимали весь лед Водоотводного канала. Там же устраивали и развлечения для посетителей", – рассказывает Усольцев.



Сегодня Московские ярмарки – это не только место для покупки фермерских продуктов, но и возможность участвовать в добрых делах. С 15 декабря здесь стартовала благотворительная акция "Подвешенный мандарин", в рамках которой каждый покупатель может положить купленные фрукты в специальную корзину. Волонтеры передадут их в социальные учреждения или отправят в зону СВО.