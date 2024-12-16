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Понедельник 16 декабря

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На Московских ярмарках стартовала благотворительная акция "Подвешенный мандарин"

На Московских ярмарках стартовала благотворительная акция "Подвешенный мандарин"
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Жители столицы активно закупают фермерские продукты к новогоднему столу. Приближение праздника создает особую атмосферу, и многие стремятся порадовать себя и близких вкусными и полезными угощениями. Москвичи привычно направляются на Московские ярмарки в поисках солнечных мандаринов, сочных томатов, ароматных хрустящих соленых огурцов, свежевыловленной рыбы, домашней сметаны, меда в сотах и других фермерских товаров.

В этом году зимние ярмарки расширили свои возможности: помимо павильонов межрегиональных ярмарок, теперь также работают ярмарочные площадки выходного дня. Это решение было принято по просьбам горожан, как сообщил руководитель отдела по управлению ярмарками выходного дня Роман Ульященко.

Фото: mskagency.ru

По его словам, ярмарки выходного дня стали очень популярными в Москве благодаря удобному расположению в жилых комплексах и графику работы в пятницу, субботу и воскресенье. В ответ на запросы москвичей был принят решение о переводе этих ярмарок в круглогодичный формат. Теперь жители могут зимой, в свой выходной, всего в шаге от дома приобретать фермерскую продукцию высокого качества. Многие продавцы предлагают постоянным покупателям скидки и принимают заказы на определенные товары, что делает общение с клиентами более непосредственным и приятным.

Места на ярмарках в столице предоставляются бесплатно: фермерам достаточно подать заявку на mos.ru с указанием желаемого адреса. Город проверяет документы и выдает разрешение на торговлю, а специалисты Комитета ветеринарии контролируют качество продукции перед ее выставлением на прилавок.

Павильоны ярмарок выходного дня уже украсили к Новому году: у входов установлены наряженные живые елочки, а по вечерам включается красивая подсветка, создающая праздничную атмосферу во дворе.

Пенсионерка Людмила Ивановна, проживающая рядом с ярмаркой на улице Академика Челомея рассказала, что каждый раз, гуляя, заходит на ярмарку, а в воскресенье вечером специально приходит сюда, так как перед закрытием можно купить творог и зелень со значительной скидкой.

В столице сейчас открыто 56 ярмарок выходного дня, оборудованных системой кондиционирования для комфортного пребывания летом и отопительными системами для тепла зимой. Также в Москве функционируют ярмарочные площадки под навесами, которые работают в декабре при температуре не ниже -8°C, сообщила руководитель пресс-службы ГБУ "Московские ярмарки" Анастасия Костяникова.

Кроме того, в Москве есть 28 ярких павильонов межрегиональных ярмарок, расположенных рядом со станциями метро и в людных местах. Например, у метро Новые Черемушки посетители могут сначала покататься на коньках и каруселях на фестивальной площадке "Московские сезоны", а затем зайти в павильон, выпить чашку чая с свежей выпечкой и приобрести фермерские продукты для себя или в качестве подарков.

Фото: mskagency.ru

На Московских ярмарках можно найти продукцию из более чем 40 регионов России: липецкие яблоки, тамбовский картофель, подмосковные огурцы, алтайский мед, рыбу из Мурманской области и творог из Калуги – и это далеко не полный список. По словам москвоведа Александра Усольцева, современные столичные ярмарки продолжают многовековые традиции.

"В Москву на ярмарку издавна стремились купцы, чтобы предложить свой товар и купить то, чего не было в их краях. Самая крупная зимняя ярмарка была на Болотной площади, там торговали разнообразными солениями, мочениями, грибами. Перед Рождеством рынок порой так разрастался, что торговцы занимали весь лед Водоотводного канала. Там же устраивали и развлечения для посетителей", – рассказывает Усольцев.

Сегодня Московские ярмарки – это не только место для покупки фермерских продуктов, но и возможность участвовать в добрых делах. С 15 декабря здесь стартовала благотворительная акция "Подвешенный мандарин", в рамках которой каждый покупатель может положить купленные фрукты в специальную корзину. Волонтеры передадут их в социальные учреждения или отправят в зону СВО.

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16 декабря 2024, 14:24
Фото: mskagency.ru
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