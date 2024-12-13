Подмосковье стало лидером в России по внедрению искусственного интеллекта в социальные проекты

Московская область получила премию на конференции AI Journey 2024 за применение ИИ в решении общественных задач. Речь идет о цифровой проверке школьного питания в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что в регионе количество проектов с ИИ выросло с 9 до 30 за два года, а в будущем планируется запуск ещё 6 инициатив. Он также рассказал, что основные технологии включают распознавание фото-, видео– и текстовых данных, а также работу голосовых помощников, которые за год обработали 7 миллионов запросов от жителей.



«Наш президент говорит о необходимости развития искусственного интеллекта. Мы активно занимаемся цифровизацией, это важный инструмент, помогающий управлять большой системой»,

– объяснил Воробьев.

Среди ключевых проектов с ИИ в Подмосковье, кроме проверки питания в школах и соцучреждениях, выделяются проект «Чистая вода» и проект по контролю очередей и чистоты на остановках общественного транспорта. По данным пресс-службы регионального правительства, чистоту во дворах Московской области контролируют порядка 65 тыс. камер. За переполненными местами ожидания автобусов также следит ИИ – он отправляет в ответственные службы сигналы.

Также в Подмосковье внедрили шесть голосовых помощников, которые ускоряют взаимодействие жителей региона с государственными учреждениями. Речь идет о роботах «Светлана», записывающей пациентов к врачу, «Женя, которая принимает обращения о ЖКХ, «Галина» и «Ольга», консультирующих насчет МФЦ и ремонта дорог соответственно. Внедрение искусственного интеллекта в Подмосковье соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».