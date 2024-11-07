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Четверг 7 ноября

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Андрей Воробьев: Московская область станет примером для реформы местного самоуправления во всей России

Андрей Воробьев: Московская область станет примером для реформы местного самоуправления во всей России
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Опыт Московской области в реформировании местного самоуправления (МСУ) будет учтен при доработке законопроекта об организации МСУ, который в настоящее время готовится ко второму чтению в Госдуме.

На встрече с главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым губернатор региона Андрей Воробьев обсудил ключевые поправки, которые лягут в основу новой системы публичной власти.

«Сегодня в Московской области действует одноуровневая система, но это не исключает диалога с муниципальными коллегами, — отметил Воробьев. — Все изменения, которые мы внедряем, обсуждаем совместно с Советом депутатов, главами округов и Общественной палатой. Важно, чтобы и новая редакция закона позволила сохранить эти партнерские отношения».

Московская область, наряду с Калининградской, стала пилотным регионом, где была внедрена одноуровневая структура МСУ, что позволило сократить расходы, объединить бюджеты и упростить управление.

«У нас в стране чуть больше 20 регионов, которые самостоятельно перешли на одноуровневую систему. Московская область – показательный пример», — подчеркнул Крашенинников.

По его словам, реформа создаст "пешую доступность власти", позволив гражданам легко взаимодействовать с органами управления.

Принятие нового закона позволит передать часть полномочий регионам, сохраняя при этом контроль на местном уровне.

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7 ноября 2024, 09:37
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