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Среда 6 ноября

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Андрей Воробьев анонсировал открытие новой разворотной эстакады на Каширском шоссе

Андрей Воробьев анонсировал открытие новой разворотной эстакады на Каширском шоссе
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На Каширском шоссе продолжается масштабная реконструкция, направленная на улучшение транспортной доступности и уменьшение заторов на одной из ключевых магистралей Подмосковья.

Работы разделены на четыре этапа, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Первые два этапа планируют завершить этой зимой: в декабре откроется разворотная эстакада между Каширским шоссе и трассой А-105, а сразу после Нового года — новая развязка на пересечении с Володарским шоссе. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сейчас сообщение на Каширке затруднено, нам приходится выставлять на маршруты дополнительные автобусы. Поэтому и выезд из Видного, и расширение Каширки, и разворотная эстакада – все эти решения помогут значительно улучшить ситуацию», – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сейчас на объектах трудятся более 260 специалистов и 60 единиц техники. Развитие транспортной инфраструктуры позволит значительно улучшить сообщение, уменьшить заторы и сэкономить время на маршруте.

На данный момент Каширское шоссе не справляется с объемом трафика, особенно в районе пересечения с Володарским шоссе, где водители вынуждены простаивать в пробках до полутора часов в часы пик.

Новый бессветофорный проезд на эстакаде обеспечит свободное движение в сторону Москвы, что позволит сэкономить до 20 минут в пути. Это также разгрузит соседние населенные пункты, такие как Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково.

В рамках третьего и четвертого этапов работ будет проведена реконструкция участка от А-105 до Володарского шоссе, построены новые транспортные развязки, расширена дорога на 1,3 км, а также построены три подземных пешеходных перехода, три эстакады и путепровод

Ожидается, что движение по оставшимся этапам откроется к концу 2026 года, и благодаря увеличению пропускной способности Каширского шоссе на 25–30% будет устранена значительная часть дорожных заторов.

Реконструкции улучшит транспортную доступность для 500 тысяч жителей Подмосковья. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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6 ноября 2024, 10:18

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