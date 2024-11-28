1 декабря в столице стартует масштабный проект "Зима в Москве"

1 декабря 2024 года в Москве стартует масштабный проект "Зима в Москве". Он обещает стать главным зимним событием столицы. Этот уникальный проект объединит множество зимних развлечений и активностей, которые продлятся до 28 февраля.

В рамках "Зимы в Москве" москвичи и гости города смогут насладиться атмосферой праздника, вспомнить традиции и провести время с близкими, согреваясь чаем с горячими плюшками, катаясь на коньках и лыжах, а также наслаждаясь яркими ледовыми шоу.

В этом сезоне планируется открытие более 1900 локаций по всей Москве, что создаст поистине волшебную атмосферу зимнего праздника. Крупнейшие зимние фестивали, такие как "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие" и "Город света", станут неотъемлемой частью проекта. Каждый желающий сможет найти что-то интересное для себя, будь то активные развлечения на свежем воздухе или культурные мероприятия в городских учреждениях.

В числе ключевых мероприятий — открытие фестиваля "Московское чаепитие» на Тверской площади. С 13:00 до 17:00 здесь будут проходить театрализованные активности, где зрители смогут узнать о традициях московского чаепития и даже поучаствовать в приготовлении чая для сказочного персонажа Колокольчика. В 16:00 всех желающих приглашают на дегустацию особого новогоднего купажа "Чай Москва", а в вечернее время пройдет музыкальное караоке с новогодними песнями.

Парк Горького также станет важной локацией зимнего сезона. Здесь в 18:00 начнется торжественная программа на катке с участием аниматоров и ростовых кукол. В 18:35 зрителей ждет ледовое шоу от Ильи Авербуха, которое станет ярким началом зимних праздников.

Не менее интересным будет мероприятие "Зажжение новогодних елок» в парке "Сокольники". С 18:00 до 19:00 здесь выступят Дед Мороз и Снегурочка, а в 19:00 состоится долгожданное зажжение огней на главной елке парка.

Проект "Зима в Москве" не только создаст атмосферу праздника, но и позволит каждому участнику внести свою лепту в добрые дела. На площадках будут работать домики добра, где организован сбор открыток и подарков для детей из новых регионов и участников специальной военной операции. В преддверии Нового года планируется отправить 40 тысяч сладких наборов детям.

"Зима в Москве" обещает стать не только ярким событием зимнего сезона, но и важной социальной инициативой, объединяющей людей вокруг добрых дел и традиций. Не упустите возможность стать частью этого волшебного времени!