Хризотил против загрязнения атмосферы: как поймать CO2 с помощью минерального волокна

Вдова Левкина объяснилась за "неправильную" скорбь Тесты Пугачева помогла не сойти с ума Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Четверг 28 ноября

10:46Бородина раскрыла всю правду о давней непримиримой вражде с Собчак 09:21Алсу сделала заявление о смене фамилии после нашумевшего развода с Абрамовым 06:18Запеченная в духовке кукуруза: элементарный рецпт с удивительным результатом 03:36Диетолог раскрыла главный секрет стройной фигуры 62-летней Андреевой 00:16Бурунов и Савичева пришли на роскошную годовщину свадьбы Петрова 21:29Кристину Асмус заклеймили разлучницей за роман с продюсером 19:40Филипп Киркоров может остаться без работы в Новый год 18:58Тест: продолжи знаменитую фразу из советского фильма 17:16Бузова поздравила с днем рождения любимого мужчину 16:21Необычный капрезе: рецепт знаменитого салата в новом исполнении – с баклажаном 16:05София Ротару пытается втюхать свою столичную квартиру российским коллегам 15:03В Москве вручили премию в области недвижимости URBAN 2024 14:47Куда сходить в Москве: афиша c 1 по 10 декабря 13:41Тест: угадайте культовый советский фильм по фото со съемочной площадки 13:40Волшебство новогодней Москвы: как столица превращается в зимнюю сказку 12:40"Живем в тяжелое время": Долина рассказала о своем гонораре за новогодние корпоративы 12:03Обручальное кольцо? Внешний вид появившейся на публике Асмус вызвал много вопросов 10:52Московский зоопарк поделился видео знакомства малайского мишки с переноской 10:22"За стол и в постель – всегда вместе": Кормухина раскрыла секреты своего долгого брака 09:20Алсу решилась на крайне смелый шаг после громкого развода с Абрамовым 06:48Нежная сливочная паста с тыквой и шпинатом: идеальный рецепт для последних дней осени 03:07Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте актрисы Клавдии Коршуновой "Ваня" 00:26Подвергшая свою жизнь риску Боня похвасталась подаренными другом часами за 2 миллиона 21:45"Не могла в это поверить": Валерия назвала пол будущего ребенка 21:43Королева Камилла против Кейт Миддлтон: что известно о конфликте двух королевских особ 20:46Бородина приняла твердое решение после ссоры с молодым любовником 20:04ТЕСТ: вспомни из какого советского фильма эти персонажи 16:50После скандала в Ярославле Лолита требует присутствия медиков на концерте 16:33ТЕСТ: только фанат ответит на каверзные вопросы про фильм "Вокзал для двоих" 15:45Можно на диете: рецепт куриных котлет с гарниром из киноа и вареной брокколи 13:36Тест: угадайте советский фильм по маникюру героини 13:17Пугачева помогла не сойти с ума пережившему тяжелейший удар Киркорову 12:59Шедевры Третьяковской галереи теперь можно увидеть в рамках проекта #ТретьяковкаНаВДНХ 12:09Москвичам рассказали о программе для детей в концертном зале "Зарядье" 11:37Улыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь 11:31ВДНХ создал уникальные условия для экспозиции шедевров Третьяковской галереи 11:04Дочь от прежнего брака съехалась с Сарухановым и его новой женой 10:20Андрей Воробьев: Мы должны знать специфику вопросов каждой семьи участников СВО и оказывать максимальную поддержку 10:13"Я родила в Сибири!": Бузова сделала неожиданное признание 09:28Якубович сорвался и ушел во время скандала на съемках шоу "Что было дальше?" 06:43Пельмени в горшочках в духовке: нетривиальный рецепт традиционного блюда 03:26Принц Уильям рассказал о необычном увлечении Кейт Миддлтон 00:34Лопес откровенно рассказала о трудностях работы с Аффлеком после их расставания 21:53Иноагент Галкин* публично прошелся по Пугачевой и ее семье 19:14Водонаева воззвала к Бородиной из-за ее романа с Сердюковым: Не выходи за него замуж! 17:26Тест: лишь образованный человек угадает значения этих фразеологизмов. Вы один из них? 16:39Необычный жюльен с креветками и сыром Дорблю: новый рецепт 16:22"Не думаю, что это был рак": дочь Левкина раскрыла истинную причину его смерти 16:07Тест для знатоков кино СССР: кого не было в этих советских фильмах? 14:30Тест: угадайте культовые фильмы СССР по кадру с бухгалтером
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Хризотил против загрязнения атмосферы: как поймать CO2 с помощью минерального волокна

Хризотил против загрязнения атмосферы: как поймать CO2 с помощью минерального волокна
108

В 2024 году ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) оценили запасы отходов обогащения хризотила рядом с тувинским городом Ак-Довурак – предполагается, что отвалы переработанной горной породы площадью 82 га поглощают углекислый газ и другие выбросы из атмосферы.

В ходе экспедиции специалисты провели съемку отвалов горно-обогатительного предприятия «Туваасбест» с помощью беспилотника и построили 3D-модель, которая позволит оценить экологический потенциал отходов производства. В будущем она будет включена в Национальный кадастр антропогенных выбросов парниковых газов, который ежегодного издается в России. По словам ученых, в России есть еще несколько месторождений со схожим химическим составом отвалов, которые потенциально могут вносить существенную лепту в поглощение СО2. Последнее является результатом минерализации «пустых пород» с высоким содержанием диоксида углерода или оксида магния. При длительном контакте с атмосферным воздухом углекислый газ связывается с минералами и металлами в породах, образуя карбонаты.

Помимо отвалов «Туваасбеста», заморозившего производство в 1990-х годах, в России работают два комбината по добыче хризотилового асбеста — ПАО «Ураласбест» и АО «Оренбургские минералы». Они являются двумя крупнейшими компаниями по добыче асбеста не только в России, но и мире. На основе хризотилового волокна выпускают более 300 видов промышленной продукции, в том числе всем знакомые шифер, водопроводные и канализационные трубы, фасадные плиты, огнезащитные материалы и другие изделия. Из отходов обогащения породы комбинаты производят различные фракции щебня для строительства автомобильных и железных дорог и песок. Пока отвалы действующих ГОКов не были оценены учеными на предмет поглощения СО2, но в перспективе также могут стать точками снижения углеродного следа.

Сходные идеи высказывали американские ученые Калеб Вудалл и Дженифер Уликокс, предложившие использовать для поглощения углекислого газа отвалы асбестовой промышленности США. Они предлагают ускорить естественный процесс за счет химических реакций. По прогнозам Вудалла только 30 миллионов тонн отвалов вокруг асбестовой шахты в Вермонте способны поглотить около 12 миллионов тонн СО2, а мировая горнодобывающая промышленность производит достаточно отходов, чтобы уловить примерно 40 миллионов тонн углекислого газа в год. В 2020 году американские специалисты начали серию опытов, которые должны были интенсифицировать процесс связывания СО2 в отходах производства асбестовой промышленности.

В перспективе западные ученые намерены сделать ГОКи не просто «углеродно-нейтральными», а «углеродно-отрицательными». По данным MIT Technology review, основанным на исследовании горнодобывающего производства в Британской Колумбии, около 30% поглощающих отходов делают предприятие, работающее на экологичном типе энергии (к примеру, гидроэлектростанции), углеродно-нейтральным, а доля в 50% позволяет связывать дополнительный диоксид углерода.

Минерализация СО2 позволяет связать часть антропогенных выбросов в атмосферу на тысячи лет. Ученые предлагают немного ускорить естественный процесс, идущий крайне медленно. В природе диоксид углерода, содержащийся в дождевой воде, постепенно растворяет горные породы, которые превращаются в магний, кальций и прочие вещества. В итоге они оказываются в Мировом океане, из которого морские обитатели формируют себе ракушки и скелеты, а потом формируется известняк.

Шоу-бизнес в Telegram

28 ноября 2024, 10:28
Дни.ру✓ Надежный источник

Волшебство новогодней Москвы: как столица превращается в зимнюю сказку

Волшебство новогодней Москвы: как столица превращается в зимнюю сказку
Праздничная Москва – это больше, чем просто украшенные улицы. Это настроение радости и ожидания чуда, которое объединяет жителей и гостей столицы. Каждый год Москва преображается, превращаясь настоящую зимнюю сказку, погружая жителей и гостей столицы в атмосферу волшебства.

Московский зоопарк поделился видео знакомства малайского мишки с переноской

Московский зоопарк поделился видео знакомства малайского мишки с переноской
В Московском зоопарке продолжается работа по адаптации малайского медвежонка к новым условиям, и недавние новости из зоосада вызвали большой интерес у посетителей. В телеграм-канале зоопарка была опубликовано видео о том, как специалисты приучают маленькую медведицу к транспортировочной переноске. По словам ведущего зоотехника отдела "Млекопитающие" Дениса Кочатова, процесс начался с того, что переноска была установлена в игровой комнате животного без дверцы.

Шедевры Третьяковской галереи теперь можно увидеть в рамках проекта #ТретьяковкаНаВДНХ

Шедевры Третьяковской галереи теперь можно увидеть в рамках проекта #ТретьяковкаНаВДНХ
С 2023 года на ВДНХ, в обновленном павильоне Центральный, стартовал уникальный музейный проект под названием #ТретьяковкаНаВДНХ. Эта выставка, продлится до сентября 2025 года, предлагает зрителям возможность погрузиться в мир шедевров Третьяковской галереи, расположенной в самом сердце Москвы. Это событие стало настоящим культурным феноменом, соединяющим историю искусства и архитектуры. Павильон №1 "Центральный" — это не просто выставочное пространство, а объект культурного наследия федерального значения.

Москвичам рассказали о программе для детей в концертном зале "Зарядье"

Москвичам рассказали о программе для детей в концертном зале "Зарядье"
В декабре и январе в концертном зале "Зарядье" стартует проект "Зал "Зарядье" – детям", который предложит юным зрителям увлекательные интерактивные концерты и симфонические спектакли. Это уникальная возможность для детей погрузиться в мир музыки и театра, где каждый сможет стать участником незабываемых приключений. 7 и 8 декабря зрителей ждёт космическое путешествие под названием "Волшебная одиссея: Путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны".

ВДНХ создал уникальные условия для экспозиции шедевров Третьяковской галереи

ВДНХ создал уникальные условия для экспозиции шедевров Третьяковской галереи
После масштабной реставрации павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ преобразился в современное выставочное пространство, отвечающее актуальным музейным стандартам. Этот объект культурного наследия федерального значения теперь способен принимать ценные экспонаты, что открывает новые горизонты для культурных мероприятий. В обновленном павильоне уже проходит выставка, организованная Третьяковской галереей, посвящённая отечественному искусству XX–XXI веков.

Выбор читателей

26/11ВтрУлыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь 26/11ВтрПугачева помогла не сойти с ума пережившему тяжелейший удар Киркорову 26/11ВтрКоролева Камилла против Кейт Миддлтон: что известно о конфликте двух королевских особ 26/11Втр"Не могла в это поверить": Валерия назвала пол будущего ребенка 26/11ВтрПосле скандала в Ярославле Лолита требует присутствия медиков на концерте 26/11ВтрБородина приняла твердое решение после ссоры с молодым любовником