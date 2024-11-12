Камчатка рискует оказаться отрезанной от "большой земли"

Продюсер оценил шансы Глюкозы возродить карьеру Тесты Раскрыты данные о здоровье Миддлтон после борьбы с раком Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест по географии: угадайте места обитания редких животныхТест по географии: угадайте места обитания редких животных Тест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойникамиТест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь"ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь" Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"

Лента новостей

Вторник 12 ноября

10:59Молодые и красивые: как выглядят сестры Зайцевы из знаменитого дуэта накануне 71-летия 10:31Стали известны подробности госпитализации 75-летнего телеведущего Юрия Николаева 06:37Макароны по-флотски: нетривиальный рецепт знакомого нам с детства блюда 03:21Раскрыто тайное значение наряда появившейся на публике Кейт Миддлтон 00:17Райану Гослингу — 44: какие фильмы с актером вам обязательно нужно посмотреть 17:41Киркоров раскрыл самый большой секрет Крутого 17:27Андрей Воробьев рассказал об обеспечении сирот жильем в 2024 году 16:52Тест: угадай страну по изображению животных на денежных купюрах 15:40Вышедшая в свет Собчак потрясла браслетом по цене квартиры в Москве 15:26Более 10 редких видов животных и растений впервые выявлены в "Лосином острове" 14:56Шуфутинский благодаря бассейну и диете сбросил 40 килограммов 14:41Тест: насколько хорошо вы знаете всеми любимую советскую комедию "Формула любви"? 13:24В прокат вышел фильм "Любовь Советского Союза" – историческая драма об успехе актрисы 12:09ТЕСТ: сможете ли угадать название фильма по звучащей в нем песне о Москве? 11:566 российских сериалов, которые не оправдали ожиданий в 2024 году 11:18Муцениеце откровенно рассказала о желании свести счеты с Прилучным радикальным методом 11:04Последние кадры: обнародовано предсмертное видео пресс-секретаря SHAMAN 10:26"Игорь, я не смогу!": с Лолитой случилась истерика после обращения Крутого 06:32Тосты с неркой и яйцом пашот: рецепт изысканного завтрака для гурманов 03:39Россия под землей: метротур в другие измерения – от Москвы до Волгограда 00:14Освобождение от ожиданий других: как обрести уверенность в себе? 16:53В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "Монастырь" со звездой фильма "Анора" 15:19От Киркорова до SHAMAN: как запомнился звездный пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский 14:18Эти звезды Голливуда дали самые странные имена своим детям 12:21Тест: угадайте культовый фильм из СССР по отзывам иностранцев 10:34Продюсер оценил шансы оскандалившейся Глюкозы возродить карьеру после смены имиджа 09:19Собянин: Сбиты семнадцать беспилотников, следовавших к Москве 08:58Собянин: Силами ПВО уничтожены четыре БПЛА в Раменском городском округе 06:26Паста с цукини и креветками: изысканный рецепт для быстрого обеда или ужина 03:26Забравший ребенка у бывшей жены Селиванов из "Реальных пацанов" купил дочери квартиру 00:27Принц Уильям раскрыл данные о самочувствии Кейт Миддлтон после борьбы с раком 22:41Спасатели потушили пожар в доме на севере Москвы 16:45Стало известно о начале разработки новой трилогии "Звездных войн" 14:46Ургант вышел на связь после долгого исчезновения и оставил странное послание матери 12:06Тест: продолжите цитаты героев из советского фильма "Кин-дза-дза" 10:06Мал да удал: эти российские звезды достигли успеха даже с крайне скромным ростом 06:31Жюльен с крабом: рецепт для самых взыскательных гурманов 03:22Ритуалы, которые улучшат ваши отношения в паре 02:5075-летний "Казанова любви": как выглядит вернувшийся в Россию Валерий Леонтьев 00:04Дакота осталась разочарована результатом пластической операции: Зачем я это сделала? 16:23Тест с атмосферой: угадай город России по типовой панельной застройке 15:36Решетова заявила о принятии сложного решения после грандиозного провала и убытков 14:28ТЕСТ: помните ли вы фильм Рязанова "Небеса обетованные" 13:05Евгений Цыганов воспитывает внука в трейлере продолжения народной комедии "Батя 2. Дед" 12:16Муцениеце ответила на жесткий выпад матери Прилучного: Действуй незаметно 11:16Известный продюсер раскрыл гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак 10:55ТЕСТ к юбилею перестроечного кинохита "Интердевочка": вспомните цитаты и героев 06:41Спагетти с фрикадельками: этот рецепт объединил в себе традиции и современность 03:28Принца Уильяма во время рабочего визита встретили в штыки и призвали покинуть страну 00:3889 лет назад родился Ален Делон: как артист перевоплощениями на экране попал в нерв XX века
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Камчатка рискует оказаться отрезанной от "большой земли"

Камчатка рискует оказаться отрезанной от "большой земли"
20

Регион переживает транспортный кризис.

Решение Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта у авиакомпании "Витязь-Аэро" стало серьезным ударом для Камчатского края. Эта компания обеспечивала более 60% всех авиаперевозок в регионе, в том числе около 90% туристических маршрутов. Без ее услуг Камчатка оказалась практически отрезана от внешнего мира, особенно отдаленные поселки.

Проблема усугубляется тем, что вертолетные перевозки являются жизненно важными для Камчатки. Без них невозможно обеспечить доставку грузов, медицинскую помощь, а также добраться из одного населенного пункта в другой. Туристический бизнес региона также сильно зависел от услуг "Витязь-Аэро" – вертолетные экскурсии к вулканам, гейзерам и другим природным достопримечательностям были одной из главных "визитных карточек" Камчатки.

"Камчатка в этом смысле особенный регион. Без вертолета тут никуда. Несколько сотен человек с детьми уже застряли в аэропорту. Пишут, что не могут добраться до дома или наоборот выбраться в региональный центр. Случись чего, так и до больницы можно не успеть", – говорит Юлия Витязева.

Власти региона предприняли оперативные меры, чтобы минимизировать негативные последствия. Часть вертолетов и экипажей "Витязь-Аэро" уже переданы в аренду другой местной авиакомпании – АО "Камчатское авиационное предприятие". Это позволило возобновить регулярные рейсы в отдаленные поселки, хотя и с меньшей частотой. Однако туристический сектор, особенно зимний, все равно столкнется с серьезными трудностями.

Ситуация осложняется тем, что причины авиакатастрофы, ставшей поводом для отзыва сертификата у "Витязь-Аэро", пока не установлены. Поспешность решения Росавиации вызывает вопросы, ведь сами воздушные суда и экипажи продолжают эксплуатироваться, но уже под другим брендом. Это ставит под сомнение обоснованность столь жесткой меры.

"Поспешили? Вполне возможно, поскольку вертолеты с экипажами уже передаются в аренду АО "Камчатское авиационное предприятие": то есть эксплуатироваться они могут. Внимание, вопрос: почему это невозможно под прежним брендом? Зачем все это было устраивать и мучать людей?", – спрашивает Армен Гаспарян.

Камчатке необходимо найти баланс между обеспечением безопасности полетов и сохранением жизнеспособности транспортной системы региона. Властям предстоит приложить значительные усилия, чтобы восстановить авиасообщение, в том числе с помощью федеральной поддержки. В противном случае Камчатка рискует оказаться отрезанной от "большой земли", что негативно скажется на экономике и социальной сфере.

Шоу-бизнес в Telegram

12 ноября 2024, 11:19
Фото: YouTube / @makhorov
Дни.ру✓ Надежный источник

Андрей Воробьев рассказал об обеспечении сирот жильем в 2024 году

Андрей Воробьев рассказал об обеспечении сирот жильем в 2024 году
Московская область в 2024 году планирует выдать 814 жилищных сертификатов и предоставить 172 квартиры детям-сиротам. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "С 2013-го мы выдали 8,5 тысяч квартир сиротам.

Более 10 редких видов животных и растений впервые выявлены в "Лосином острове"

Более 10 редких видов животных и растений впервые выявлены в "Лосином острове"
Заседание научно-экспертного совета по вопросам сохранения и развития национального парка "Лосиный остров" прошло 11 ноября в Ситуационном центре Правительства Москвы. На встрече были одобрены инициативы экспертов, направленные на сохранение биоразнообразия и восстановление лесных экосистем на территории парка до 2030 года. Данное решение стало важным шагом в поддержании уникальной природы, расположенной всего в 10 километрах от центра столицы.

8 ноября прошел форум "Культура. Традиции. Наследие"

8 ноября прошел форум "Культура. Традиции. Наследие"
На первом российском форуме "Культура. Традиции. Наследие" решили создать международную ассоциацию "Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства", призванную продвигать народное искусство на мировой арене. Форум прошел 8 ноября и объединил представителей народных художественных промыслов, культурных деятелей и предпринимателей.

Новый экопроект Москвы позволит увеличить объемы переработки одежды

Новый экопроект Москвы позволит увеличить объемы переработки одежды
Проект "Экототочки Москвы" представляет собой важный шаг к улучшению экологической ситуации в столице. Он позволяет значительно увеличить объем переработки старой одежды. В настоящее время лишь 1% текстиля подлежит переработке, однако с запуском данного проекта планируется повысить этот показатель до 5-7% в течение ближайших трех лет.

Андрей Воробьев: Московская область станет примером для реформы местного самоуправления во всей России

Андрей Воробьев: Московская область станет примером для реформы местного самоуправления во всей России
Опыт Московской области в реформировании местного самоуправления (МСУ) будет учтен при доработке законопроекта об организации МСУ, который в настоящее время готовится ко второму чтению в Госдуме. На встрече с главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым губернатор региона Андрей Воробьев обсудил ключевые поправки, которые лягут в основу новой системы публичной власти.

Выбор читателей

11/11Пнд"Игорь, я не смогу!": с Лолитой случилась истерика после обращения Крутого 10/11ВскОт Киркорова до SHAMAN: как запомнился звездный пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский 11/11ПндРоссия под землей: метротур в другие измерения – от Москвы до Волгограда 11/11ПндВышедшая в свет Собчак потрясла браслетом по цене квартиры в Москве 11/11ПндКиркоров раскрыл самый большой секрет Крутого 11/11ПндТест: угадай страну по изображению животных на денежных купюрах