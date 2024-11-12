Камчатка рискует оказаться отрезанной от "большой земли"

Регион переживает транспортный кризис.

Решение Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта у авиакомпании "Витязь-Аэро" стало серьезным ударом для Камчатского края. Эта компания обеспечивала более 60% всех авиаперевозок в регионе, в том числе около 90% туристических маршрутов. Без ее услуг Камчатка оказалась практически отрезана от внешнего мира, особенно отдаленные поселки.

Проблема усугубляется тем, что вертолетные перевозки являются жизненно важными для Камчатки. Без них невозможно обеспечить доставку грузов, медицинскую помощь, а также добраться из одного населенного пункта в другой. Туристический бизнес региона также сильно зависел от услуг "Витязь-Аэро" – вертолетные экскурсии к вулканам, гейзерам и другим природным достопримечательностям были одной из главных "визитных карточек" Камчатки.

"Камчатка в этом смысле особенный регион. Без вертолета тут никуда. Несколько сотен человек с детьми уже застряли в аэропорту. Пишут, что не могут добраться до дома или наоборот выбраться в региональный центр. Случись чего, так и до больницы можно не успеть", – говорит Юлия Витязева.



Власти региона предприняли оперативные меры, чтобы минимизировать негативные последствия. Часть вертолетов и экипажей "Витязь-Аэро" уже переданы в аренду другой местной авиакомпании – АО "Камчатское авиационное предприятие". Это позволило возобновить регулярные рейсы в отдаленные поселки, хотя и с меньшей частотой. Однако туристический сектор, особенно зимний, все равно столкнется с серьезными трудностями.

Ситуация осложняется тем, что причины авиакатастрофы, ставшей поводом для отзыва сертификата у "Витязь-Аэро", пока не установлены. Поспешность решения Росавиации вызывает вопросы, ведь сами воздушные суда и экипажи продолжают эксплуатироваться, но уже под другим брендом. Это ставит под сомнение обоснованность столь жесткой меры.

"Поспешили? Вполне возможно, поскольку вертолеты с экипажами уже передаются в аренду АО "Камчатское авиационное предприятие": то есть эксплуатироваться они могут. Внимание, вопрос: почему это невозможно под прежним брендом? Зачем все это было устраивать и мучать людей?", – спрашивает Армен Гаспарян.



Камчатке необходимо найти баланс между обеспечением безопасности полетов и сохранением жизнеспособности транспортной системы региона. Властям предстоит приложить значительные усилия, чтобы восстановить авиасообщение, в том числе с помощью федеральной поддержки. В противном случае Камчатка рискует оказаться отрезанной от "большой земли", что негативно скажется на экономике и социальной сфере.