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В Московской области наградили лучших волонтеров

В Московской области наградили лучших волонтеров
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29 октября в Московской области отмечается День добровольчества. Церемония награждения самых активных волонтеров региона прошла в областном Доме правительства, сообщает пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

Торжественное мероприятие собрало свыше 100 активистов, в том числе представителей молодежных и общественных организаций, говорится в сообщении регионального ведомства.

«Я не устану повторять, что наши волонтеры самые-самые. Сильные, смелые, ответственные, искренние, которые никогда не оставят человека в беде. Вы, правда, лучшие в Московской области и во всей нашей стране. Отдельные слова благодарности хочу сказать руководителям волонтерских организаций, ресурсных центров, наставникам, потому что делать добрые дела — это важно, но еще более важно — делать это системно и профессионально», – отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Среди награжденных волонтеров — Денис Колесникович, координатор движения «Волонтеры Подмосковья» и руководитель Добро.Центра в Пушкино, и другие волонтеры, которые участвуют в проекте «Доброе дело», начатом губернатором региона Андреем Воробьевым в 2022 году для оказания гуманитарной помощи.

Активисты помогают участникам СВО и их семьям, организовывают сбор гуманитарных грузов, а также содействуют различным инициативам, включая федеральные и международные проекты.

В этом году в Подмосковье волонтеры также оказали значительное содействие в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи. За это благодарственные письма получили Кирилл Котельников и другие участники.

Учреждение Дня волонтера Подмосковья как праздничной даты соответствует задачам федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

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30 октября 2024, 11:50
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