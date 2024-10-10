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Четверг 10 октября

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Зажировка манула Тимофея продолжается по плану – Московский зоопарк

Зажировка манула Тимофея продолжается по плану – Московский зоопарк
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Московский зоопарк отчитался о зажировке манула Тимофея.

Зажировка манула Тимофея из Московского зоопарка продолжается по плану, он весит уже 5,5 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.

"Зажировка у Тимофея продолжается по плану. Зоологи следят за рационом манула, периодически его взвешивают. Если около месяца назад он весил 4,5, то сейчас его вес уже около 5,5 килограммов", — рассказали в пресс-службе.
"Котик становится более пушистым, и сейчас активно выходит прогуляться по своему вольеру. Где-то до середины октября Тимофей часто будет прогуливаться на улице в течение дня, а во второй половине ноября это будут уже короткие перебежки по улице, зачастую ночью", — уточнили в зоосаде.

Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу – Зеленогорск. В 2021 году он поселился в Московском зоопарке.

Неделю назад зоопарк запустил онлайн трансляцию из вольера манула (https://zoo.mos.ru/manul/). Теперь за символом Московского зоопарка можно наблюдать онлайн на портале mos.ru. Трансляция позволяет отследить все стадии процесса зажировки и разжировки манула. Вместе с запуском видео из вольера Тимофея пользователям стали доступны 10 трансляций, которые могут видеть абсолютно все посетители портала mos.ru (https://zoo.mos.ru)

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2024, 11:15
Манул Тимофей. Фото: zoo.mos.ru
Дни.ру✓ Надежный источник

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