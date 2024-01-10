Очередная волна холода накроет российские регионы

Зима выдалась суровой. Еще не во всех регионах успели справиться с последствиями аномальных холодов, как синоптики уже предупреждают об очередной волне холода. Она накроет часть страны в конце недели, сообщает телеканал "360".
Первыми под удар аномалии попадут субъекты, расположенные на территории Северо-Запада, затем накроет Центр и Юг. Подобные волны холода уже отмечались в конце прошлого года. Сейчас происходят аналогичные процессы, поясняет "Царьград".
"Метеорологи, занимающиеся долгосрочными прогнозами, конечно, рассчитывали, что в январе будут морозы, но чтобы такие!", – объясняет специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ожидается, что температура будет ниже нормы на 10-15 градусов. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности при резком похолодании, которое затронет всю страну.
- Ограничьте время нахождения на улице.
- Откажитесь от не очень срочных поездок по загородным трассам.
- При ощущении замерзания немедленно заходите в теплое помещение.
Помните о необходимости помогать другим людям, которые могут оказаться в опасности из-за резкого похолодания. Особое внимание следует уделять детям и пожилым.