Очередная волна холода накроет российские регионы

Синоптики предупреждают жителей страны о необходимости соблюдать правила безопасности при резком снижении температуры воздуха.

Зима выдалась суровой. Еще не во всех регионах успели справиться с последствиями аномальных холодов, как синоптики уже предупреждают об очередной волне холода. Она накроет часть страны в конце недели, сообщает телеканал "360".

Первыми под удар аномалии попадут субъекты, расположенные на территории Северо-Запада, затем накроет Центр и Юг. Подобные волны холода уже отмечались в конце прошлого года. Сейчас происходят аналогичные процессы, поясняет "Царьград".

"Метеорологи, занимающиеся долгосрочными прогнозами, конечно, рассчитывали, что в январе будут морозы, но чтобы такие!", – объясняет специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ожидается, что температура будет ниже нормы на 10-15 градусов. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности при резком похолодании, которое затронет всю страну.

Ограничьте время нахождения на улице.

Откажитесь от не очень срочных поездок по загородным трассам.

При ощущении замерзания немедленно заходите в теплое помещение.



Помните о необходимости помогать другим людям, которые могут оказаться в опасности из-за резкого похолодания. Особое внимание следует уделять детям и пожилым.