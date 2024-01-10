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Среда 10 января

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Очередная волна холода накроет российские регионы

Очередная волна холода накроет российские регионы
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Синоптики предупреждают жителей страны о необходимости соблюдать правила безопасности при резком снижении температуры воздуха.

Зима выдалась суровой. Еще не во всех регионах успели справиться с последствиями аномальных холодов, как синоптики уже предупреждают об очередной волне холода. Она накроет часть страны в конце недели, сообщает телеканал "360".

Первыми под удар аномалии попадут субъекты, расположенные на территории Северо-Запада, затем накроет Центр и Юг. Подобные волны холода уже отмечались в конце прошлого года. Сейчас происходят аналогичные процессы, поясняет "Царьград".

"Метеорологи, занимающиеся долгосрочными прогнозами, конечно, рассчитывали, что в январе будут морозы, но чтобы такие!", – объясняет специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ожидается, что температура будет ниже нормы на 10-15 градусов. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности при резком похолодании, которое затронет всю страну.

  • Ограничьте время нахождения на улице.
  • Откажитесь от не очень срочных поездок по загородным трассам.
  • При ощущении замерзания немедленно заходите в теплое помещение.


Помните о необходимости помогать другим людям, которые могут оказаться в опасности из-за резкого похолодания. Особое внимание следует уделять детям и пожилым.

10 января 2024, 07:29
Человек на холоде. Фото: © Dmitry Chasovitin\Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеканал "Звезда"• Требует проверки

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