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Четверг 21 сентября

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В выходные в Москву и Подмосковье придет летняя погода

В выходные в Москву и Подмосковье придет летняя погода
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В предстоящие выходные, 23 и 24 сентября, в Москве будет теплая погода. Об этом сообщает телеканал "360", приводя слова синоптика и климатолога Александра Шувалова. По словам эксперта, в эти дни в российской столице можно будет загорать. Воздух прогреется до +25 градусов. Такая же погода ожидается и в Подмосковье, отмечает RT.

Кстати, "бабье лето" порадует своим присутствием и другие регионы России. Теплая погода будет и в Волгограде, и в Воронеже, и в Нижнем Новгороде, и в Ростове-на-Дону. Там температура повысится до +26..+28 градусов, пишут "Вести Подмосковья",

21 сентября 2023, 16:00
Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
360✓ Надежный источник

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