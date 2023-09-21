В выходные в Москву и Подмосковье придет летняя погода

В предстоящие выходные, 23 и 24 сентября, в Москве будет теплая погода. Об этом сообщает телеканал "360", приводя слова синоптика и климатолога Александра Шувалова. По словам эксперта, в эти дни в российской столице можно будет загорать. Воздух прогреется до +25 градусов. Такая же погода ожидается и в Подмосковье, отмечает RT.

Кстати, "бабье лето" порадует своим присутствием и другие регионы России. Теплая погода будет и в Волгограде, и в Воронеже, и в Нижнем Новгороде, и в Ростове-на-Дону. Там температура повысится до +26..+28 градусов, пишут "Вести Подмосковья",