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Понедельник 18 сентября

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Синоптик: бабье лето порадует россиян субтропической жарой

Синоптик: бабье лето порадует россиян субтропической жарой
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Россиян обрадует необычно теплая погода, которая установится во вторую половину сентября. Уточняется, что с 18 по 24 сентября на территории Центральной России температура будет бить все рекорды, воздух прогреется до 27 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале, что начало осени в этом году уже необычно теплое. Среднемесячная температура в Центральной России на полтора градуса выше нормы. При этом на текущей неделе россиян ждут еще более удивительные климатические события. В понедельник воздух прогреется до +16-+21 градуса, во вторник — до +17-+22, в среду будет чуть холоднее — +15-+20, отмечает телеканал "360".

18 сентября 2023, 10:57
Фото: Pixabay.com
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