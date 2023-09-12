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Вторник 12 сентября

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Врачи "додушили" пациентку после неудачной эвтаназии – юрист рассказал об ответственности

Врачи "додушили" пациентку после неудачной эвтаназии – юрист рассказал об ответственности
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Пациентка приняла решение прекратить свои мучения законным способом. Врачи предпочли провести процедуру по-своему.

В Бельгии произошел вопиющий случай, который прогремел на весь мир. Пациентка с неутешительным диагнозом приняла решение прекратить свои мучения через эвтаназию, но процедура пошла не по плану. Врачам пришлось "додушить" пациентку.

Насколько правомерными были их действия? Могут ли медиков признать убийцами? На эти вопросы ответил правозащитник и юрист-международник Дмитрий Романенко.

В рамках расследования удалось установить, что врачи совершили процедуру эвтаназии на дому у больной, однако им не хватило препарата. Выход из ситуации они нашли, применив обычную подушку. Романенко сообщил, что в понимании большинства эвтаназия или легализация смерти — ужасное зло. "В этом алгоритме, уже самом по себе ужасающем, мы наблюдаем вот такой вот сбой, который доводит, теперь уже, до, по большому счету, неприкрытого убийства", — цитирует эксперта Пятый канал.

Юрист отметил, что вопрос вины врачей здесь будет прямо связан с тем, как определена процедура эвтаназии. "Если она определена как осуществление соответствующими препаратами соответствующих действий по желанию умирающего человека, который претерпевает боли, то за выход за пределы процедур, которые были прописаны <…>за рамки прописанного регламента, я думаю, они будут, конечно, привлечены к ответственности", — заявил правозащитник.

По мнению Романенко, выбор статьи для вынесения приговора бельгийским медикам — это сейчас самое интересное. "Трудно предсказать, какой именно пункт это будет, потому что ситуация, мягко говоря, нестандартная. Однако судебное решение покажет, до чего могут дойти люди в желании якобы «соблюдать права других людей", — добавил он.


12 сентября 2023, 17:45
Фото: Pixabay.com
Пятый канал• Требует проверки

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