Как пройдут первые выходные Московского урбанфорума в "Лужниках"

Умерла Ирина Мирошниченко Тесты Наследство Ирины Мирошниченко Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном видеТолкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде "Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью"Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью Лучший оберег для дома: наддверная царская мантраЛучший оберег для дома: наддверная царская мантра

Лента новостей

Пятница 4 августа

11:00"Смотрится плоско": с увеличившей объемы Кабаевой вышла оказия 10:01Участница "Беременна в 16" откровенно высказалась о выходках Гуфа по отношению к его женщинам 09:46"Месяц вместе живем": Моргенштерн* съехался в Дубае с новой девушкой 08:02"Интересная история": Бондарчук вскружил голову новый роман 06:07Начни новую жизнь: 5 ступеней к свободе от тревожности 04:06Все насмарку: когда пятновыводитель усложняет стирку 02:05"Я не знаю, кто это": мужчина снял на видео необычного зверька 00:02Добро не дремлет: три хорошие новости о спасении детей 23:57В Москве задержали подозреваемого в вымогательстве и похищении иностранца 23:50Россиянам порекомендовали носить в жаркую погоду одежду из натуральных тканей 23:46Врач: Чесоткой можно заразиться через полотенце 23:40Диетолог: Сливы способны препятствовать старению 23:26Что делать в случае потери багажа? Ответил юрист 23:09В России стало больше условий для возникновения ураганов и смерчей 22:12Психолог: Недостаток общения у подростков приводит к тревожности 21:54Исследование: 40% любят арбуз больше дыни 20:41Дайнеко отказалась восхищаться вездесущей Барби: Создает неправильное впечатлений у детей 18:30"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы 16:20Могила Мирошниченко: актрису похоронят в сакральном месте 16:00Три развода и потеря ребенка: как жила затворница Мирошниченко 15:00Одинокая затворница Мирошниченко оставила роскошное наследство 14:50"Прощай, сестра": коллеги отреагировали на смерть Мирошниченко 13:34Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко 12:57Страшный диагноз: рухнувшая с лестницы Седокова вышла на связь 11:43"Я категорически против": риски для дочери Навки встревожили врача 09:06По стакану и закусить: Рыжий из "Иванушек" поставил у кладбища палатку 08:03"До сих пор проедаем наследство": Шукшина вспомнила Советский Союз 06:05Тест: угадайте фильм по цитате Михаила Пуговкина 04:10Выселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедии 02:09Часть россиян лишают компенсации за неиспользованный отпуск 00:03"Как мило!": кот решил подружиться с оленем (видео) 23:58Авиаэксперт: Риск столкновения самолета с птицами выше всего при взлете 23:53Более 44% россиян никому не дают денег в долг 23:37В Москве мужчина из Нигерии вынес из съемной квартиры имущества на 7 миллионов рублей 23:14Синоптики предупредили россиян о сильной жаре в Москве с 3 августа 22:47Исследование: Почти половина россиян чувствуют себя одинокими 22:30Юрист назвал видеорегистратор незаменимой вещью в машине 21:59Эксперт: Путешествовать по России на автобусах с гидами 21:22Лиза Моряк раскрыла причину раннего возвращения в кино после родов 20:17Звезда фильма "Жмурки" Григорий Сиятвинда о любимом сказочном персонаже: Такой жанр 18:20Решетова сделала откровенное признание: Не переживает из-за отъезда сына 17:03"Обнимаю нашего новорожденного": Стриженова разместила фото 16:30"Неадекватное поведение": Рудковская раздула конфликт с детьми 14:23Королева о разладе в семье: Бывают шероховатости 13:34Подруга Меган Маркл раскрыла детали скандала с Викторией Бекхэм 11:00"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным 09:40Штурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать 08:38Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов и животных 08:04Орех пекан: верный друг в борьбе с ожирением 06:06Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как пройдут первые выходные Московского урбанфорума в "Лужниках"

Как пройдут первые выходные Московского урбанфорума в "Лужниках"
70

Гостей ждут выступления артистов, занятия по йоге и другие мероприятия.

На этой неделе в олимпийском комплексе "Лужники" начала работать площадка Московского урбанистического форума. Для первых выходных подготовлена насыщенная программа: аудиовизуальный перформанс, выступления артистов, ночные вечеринки, турниры по шахматам и шашкам, занятия по йоге и растяжке, стендап-концерт, рыбалка.

В субботу гости смогут побывать на экскурсии "Московская реставрации" и осмотреть арт-объекты отремонтированных за последние годы исторических зданий Москвы. Для детей состоятся мастер-классы "Первые раскопки".

Вечером запланированы концерты группы Uma2rman и дуэта RASA. После этого начнется ночная дискотека с участием известных диджеев.

На площадке у Дворца водных видов спорта в 21:30 представят аудиовизуальный перформанс "Город для каждого". Зрителей ждет путешествие по технологичному мегаполису.

В воскресенье в "Лужниках" пройдет экскаватор-шоу. Машинисты покажут мастерство управления машинами. Зрители увидят, как с помощью ковша порезать фрукты или закрыть спичечные коробки.

В шатре "Траектория роста" пройдут лекции и мастер-классы о современных профессиях. Москвичей приглашают на мастер-классы по актерскому мастерству и проектированию города в программе 3D-моделирования.

На причале Лужники – Центральный профессионалы посоревнуются за звание лучшего рыбака Москвы. В спортивной зоне пройдет фестиваль, где можно будет заняться йогой и посетить уроки танцев и растяжки.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки разместятся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж". Вход свободный.

4 августа 2023, 11:10
Фото: Ю. Иванко. Mos.ru
Московский урбанистический форум✓ Надежный источник

От новичка к лидеру: Гайк Варданян раскрыл секреты успеха барбершопа

От новичка к лидеру: Гайк Варданян раскрыл секреты успеха барбершопа
Успешный управляющий парикмахерской для мужчин рассказал, как открыть салон, который будут посещать селебрити. Число барбершопов в России выросло более чем в полтора раза.

Все насмарку: когда пятновыводитель усложняет стирку

Все насмарку: когда пятновыводитель усложняет стирку
Пытаться отстирать загрязнения с помощью бытовой химии – не всегда верное решение. Пятновыводитель может испортить изделие. Каждая хозяйка хочет быстро справляться с уборкой и стиркой, чтобы оставалось больше времени на себя.

Россиянам порекомендовали носить в жаркую погоду одежду из натуральных тканей

Россиянам порекомендовали носить в жаркую погоду одежду из натуральных тканей
В жаркую погоду крайне важно обезопасить себя от теплового удара и прочих неприятных последствий.

Диетолог: Сливы способны препятствовать старению

Диетолог: Сливы способны препятствовать старению
Сливы помогают сохранить молодость, а также благоприятно воздействуют на работу ЖКТ.

Что делать в случае потери багажа? Ответил юрист

Что делать в случае потери багажа? Ответил юрист
Что делать, если сотрудники аэропорта потеряли ваш багаж? Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о порядке действий в подобной ситуации.

Выбор читателей

03/08Чтв"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы 03/08ЧтвПо стакану и закусить: Рыжий из "Иванушек" поставил у кладбища палатку 03/08ЧтвМогила Мирошниченко: актрису похоронят в сакральном месте 03/08ЧтвОдинокая затворница Мирошниченко оставила роскошное наследство 02/08СрдПодруга Меган Маркл раскрыла детали скандала с Викторией Бекхэм 03/08ЧтвТри развода и потеря ребенка: как жила затворница Мирошниченко