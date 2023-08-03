Какие мастер-классы пройдут в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках"

Жители и гости столицы смогут посетить мастер-классы МУФ-2023 абсолютно бесплатно.

1 августа стартовал Московский урбанистический форум. Он проводится уже в 12-й раз и в 2023 году станет самым масштабным за всю историю. Многочисленные мероприятия до 10 сентября пройдут на крупнейших площадках столицы: в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж".

В частности, в "Лужниках" москвичей ожидают различные мастер-классы. Посетить их можно абсолютно бесплатно, однако для участия в некоторых события требуется регистрация на официальном сайте МУФ-2023.

Мастер-классы по душе смогут найти и взрослы, и дети. К примеру, любителям искусства понравится школа изобразительного искусства под открытым небом. Она работает на модном маркете. А неподалеку открылась площадка, посвященная свадьбе и семье.

Узнать о востребованных профессия можно в шатре "Траектория роста". Там же полезными советами и интересными историями поделятся врачи разных профилей? от терапевта, до криминалиста.

С помощью тренажера-симулятора "Глаша" гостей форума научат навыкам первой помощи. Мастер-классы каждый день проводят и детские технопарки.

Огромное количество мероприятий предлагает участникам Московского урбанистического форума площадка "Мой район". А юных археологов ждут на площадке "Макеты объектов реставрации".

На фестивале "Сделано в Москве" всем желающим расскажут, как украсить свой дом, а также научат изготавливать предметы декора. Смастерить поделки также можно на фестивале городского хозяйства.