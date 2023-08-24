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Четверг 24 августа

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Ученые создали вакцину от алкоголизма

Ученые создали вакцину от алкоголизма
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Сотрудники медцентра Университета штата Огайо разработали специальную вакцину с генным препаратом в составе, позволяющую убрать у человека желание выпить.

Авторы статьи отметили, что хроническое употребление алкоголя связано с низким показателем дофамина в мозге человека. Используя эту "вакцину" у человека увеличивается уровень гормона, что приводит к отсутствию желания выпить на некоторое время.

Методика показала эффективность, передает сайт VSE42.ru. Для этого они сначала делали животных зависимыми от алкоголя, а после вводили "вакцину". В большинстве случаев желание пить у приматов пропадало.

24 августа 2023, 23:55
Фото: Pixabay.com
Сайт VSE42.RU✓ Надежный источник

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