На Мосурбанфоруме в Гостином Дворе выступит SHAMAN

24 августа на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе столичные центры "Мои Документы" отпразднуют свой день рождения.



На мероприятие приглашены дети сотрудников центров госуслуг. Ребята посмотрят масштабную мультимедийную выставку форума и соберут тематический пазл. Каждый ребенок получит подарок. Также перед гостями Мосурбанфорума в Гостином Дворе выступит SHAMAN.

Специалисты центров госуслуг проведут обзорные экскурсии по экспозициям Московского урбанфорума в Гостином Дворе, покажут гостям интерактивное мультимедийное пространство, посвященное развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы столицы.

На "Площади возможностей" дети смогут собрать мозаику-пазл "Мои Документы". В подарок каждый ребенок получит памятный подарок: игрушку-набор — сотрудника центров госуслуг.

В настоящее время в Гостином Дворе работают 88 представителей центров госуслуг. Они встречают гостей и помогают с комфортом проводить время, рассказывают о значении выставочных композиций. Экскурсии проводят 14 сотрудников центров госуслуг.

Помимо этого, представители центров "Мои Документы" стали амбассадорами хорошего и удобного сервиса в столице. Центры госуслуг выработали уникальный стиль взаимодействия с горожанами, главный принцип работы: "Человек на первом месте".