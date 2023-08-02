Исследование: Почти половина россиян чувствуют себя одинокими

Внушительная часть общества хотя бы раз в жизни испытывали чувство одиночества. Журналисты выяснили, как часто россияне сталкиваются с подобным состоянием.

Около 20% россиян отметили, что у них много друзей и близких, поэтому они никогда не сталкиваются с таким чувством. Аналогичный процент опрошенных отметил, что их устраивает одиночество. 26% человек заявили, что хотели бы чаще оставаться наедине с собой. Около 12% респондентов рассказали, что не помнят, когда последний раз сталкивались с чувством одиночества.

Кроме того, исследование показало, что 16% человек страдают от одиночества, но стараются с этим бороться, а 6% – регулярно чувствуют себя очень одинокими.