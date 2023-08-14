В Минпромторге выступили против указания стоимости товаров за круглую единицу

Минпромторг России выступил против указания стоимости товаров за круглую единицу. Речь идет об одном литре или одном килограмме.

Торговля столкнется с расходами для пересчета веса и объема продуктов, что отразится на ценах, отметили в ведомстве. В Минпромторге уверены, что от проекта стоит отказаться, так как есть продукты, для которых такой подход вообще неактуален: в случае с чаем, кофе или чипсами.

Ранее в России представителей торговли хотели обязать указывать на продукции стоимость за один килограмм или литр, отмечает URA.ru.